Dovolte, abych se představil. Jmenuji se David. Chci střílet ve škole a možná se i zabít. Napsal je autor podepsaný jako David Kozák na účtu na sociální síti Telegram. Policie prověřuje, zda je mohl napsat čtyřiadvacetiletý student, který byl podle prvních informací útočníkem v budově Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Předtím měl na Kladensku zastřelit vlastního otce.

Sérii zpráv, kterými se nyní zabývá policie, domnělý útočník označil jako svůj deník. Uvedl v nich, že nenávidí svět a chce v něm nechat co nejvíce bolesti. „Všichni mě prostě nenáviděli, nenávidí a nenávidět budou. Je mi to jedno, protože je to vzájemné,“ napsal dále.

Ke školní střelbě ho podle něj inspirovali dva konkrétní útočníci z Ruska. Jedním byla střelba ve škole v Kazani v ruském Tatarstánu, která se odehrála v květnu 2021. Při útoku zahynulo devět lidí, včetně sedmi žáků, a více než 20 osob utrpělo zranění. „Když Ilnaz střílel, uvědomil jsem si, že je mnohem výhodnější dělat masové vraždy než sériové,“ napsal útočník, který dnes střílel na fakultě.

Jako finální inspiraci ve svých příspěvcích zmínil 14letou útočnici z gymnázia v západoruském Brjansku, která začátkem letošního prosince zastřelila spolužačku, pět dalších lidí zranila a poté se sama zastřelila.

Definitivní pravost účtu, o němž se v průběhu večera objevily pochybnosti, může podle HN oslovených expertů, kteří si přejí zůstat v anonymitě, ověřit až policie. Obsah a dynamika příspěvků se ale podle nich podobají jiným podobným účtů pachatelů podobných činů v Evropě v posledních letech.

Policejní prezident Martin Vondrášek na tiskové konferenci doplnil, že v tuto chvíli prověřují pravost zmíněných příspěvků. Prověřují verzi, že se útočník inspiroval podobnými střelbami v zahraničí.

Vondrášek dále uvedl, že pachatel byl „premiant“. Mimo jiné byl také podle něj držitelem několika legálních zbraní.

Před tím, než zaútočil na fakultě, měl střelec v rodné Hostouni na Kladensku dnes ráno zabít i svého otce. Nalezení mrtvého muže potvrdila mluvčí středočeských záchranářů Monika Nováková. Smrt otce útočníka potvrdil také Vondrášek.

Podle informací HN byl otcem útočníka Stanislav Kozák, první místopředseda základní odborové organizace Letiště Praha. Jak HN dále potvrdil zdroj z letiště, tento muž pracoval v oddělení, které se staralo o bezpečnost letiště.

Policie měla podle Vondráška informace o tom, že má pachatel navštívit přednášku ve 14 hodin v budově fakulty v Celetné ulici. Budovu proto evakuovali.

