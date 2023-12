Potichu jsme se zamkli. Jeden dělal návnadu, druzí připraveni případně se na někoho vrhnou a aspoň zabojovat. Na začátku to znělo jako oprava, pak přišly velké rány a přerušila se výuka, tak popisuje na sociální síti X střelbu na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy jeden z účastníků. On přežil, další ale takové štěstí neměli. Na místě zemřelo patnáct lidí. Co popisují další svědci tragické události?

Půl hodiny poté, co vyšla první rána, napsala tajemnice fakulty zaměstnancům a studentům mail, že se mají zabarikádovat. „Vydržte na místech, nikam nechoďte, pokud jste v kancelářích, zamkněte je a před dveře umístěte nábytek, zhasněte, střelec je pravděpobně ve čtvrtém patře hlavní budovy na Naměstí Jana Palacha, čekam na pokyn policie ČR, která mi bude volat,“ napsala tajemnice v 15: 15.

Literární historik z Ústavu české literatury a komparatistiky Jiří Holý zrovna na fakultě nebyl, shodou okolností se ale střílelo právě v místech, kde probíhají jeho semináře. Ústav měl mít zároveň ve čtvrtek večer vánoční večírek, takže ve škole bylo podle něj v tu chvíli více lidí, než obvykle. „Jsme všichni v šoku, psal jsem si s kolegy, ti to přežili, ale někteří naši studenti od nás zřejmě zahynuli, je to strašná tragédie,“ uvedl Holý.

„Jsem ok. V momentě střelby jsem byl v knihovně, poslali nás dozadu do počítačové učebny, kde nejsou okna. Nyní se tu rozneslo, že je střelec mrtvý. Všichni voláme a odpovídáme rodině a kamarádům, že jsme ok,“ píše na sociální síti X uživatel Děda Mrázek.

Další studenti popisují, že už ve dvě hodiny začala policie prohledávat budovu FF UK v Celetné ulici, kde měl mít střelec přednášku. Nakonec ho tam ale nenašli, už o 45 minut začal střílet na hlavní budově na náměstí Jana Palacha. „Začali vyklízet jinou budovu, byla jsem na místě, mysleli jsme si, že někdo nahlásil bombu," popisuje anonymně jedna ze studentek.