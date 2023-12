Přichází tolik žádostí o pomoc, že to ani nejde spočítat. Jsou to strašné příběhy osamocených seniorů, týraných dětí, samoživitelek,“ vysvětluje první dáma Eva Pavlová, proč zřizuje nadační fond. Ve funkci je už devět měsíců a sama přiznává, že jí trvalo delší dobu, než našla způsob, jak být více než prezidentův doprovod. „Hledala jsem cesty, jak uchopit svou roli,“ říká Pavlová.

Prezidentova manželka zároveň s otevřením účtu nadačního fondu spouští svůj osobní web, který má sloužit jednak těm, kteří hledají pomoc, a jednak těm, kteří chtějí pomáhat. Součástí je totiž e-shop, kde chce Pavlová prodávat svůj merch. „Merch byl během prezidentské kampaně velmi žádaný, takže na něj se určitě zaměříme, už víme, že chceme prodávat třeba tričko s podobiznou Micky,“ odkazuje jeden z členů nadačního fondu Josef Blaho na kočku Pavlových. Merch nebude jediným zdrojem příjmů, peníze do nadačního fondu mají přitéct také skrze aukce. „Chceme se spojit s českými mladými umělci, kteří by nám třeba darovali svá díla a my bychom je dražili,“ nastiňuje Pavlová svou vizi s tím, že nechce obcházet firmy a žádat je o peníze. „Samozřejmě že když někdo bude chtít pomoct, dar rádi přijmeme, ale budeme hlídat, co je to za firmy, a když budeme mít pochybnosti, dar vrátíme,“ dodává Pavlová.

Zmiňuje, že její hlavní náplní je „podpůrná“ pomoc prezidentovi, zároveň ale na výjezdech v krajích vidí velké množství lidí, kteří pomoc potřebují, a systém je na to krátký. „Vím, že nemohu změnit systém, ale mohu to vykřičet do světa a snažit se pomoct jednotlivcům,“ dodává. Pavlová se opírá o další členy fondu, ale také o řady dobrovolníků, kteří Pavlovým pomáhali v kampani. „Další posily jsou vítané, práce máme dost, je to ale dobrovolnická činnost, bez nároku na honorář,“ doplňuje.

Lidé, kteří hledají pomoc, na webu Evy Pavlové najdou také rozcestník, kde si mohou občané vyhledat neziskové nebo příspěvkové organizace, které působí v regionu.