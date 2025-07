Volby do Poslanecké sněmovny by vyhrálo hnutí ANO se ziskem necelých 31 procent hlasů. Ukazuje to volební model ústavu STEM pro televizi CNN Prima News. Koalici Spolu by volilo 20 a půl procenta lidí. Třetí je SPD se zhruba 14 procentní podporou, STAN by získal přes 12 procent hlasů. Do sněmovny by se se skoro osmiprocentní podporou dostali i Piráti.

Uskupení Stačilo! má podle průzkumu podporu přesně pěti procent voličů, je tedy přesně na hraně zvolení do sněmovny. Následují Motoristé – hlasovali by pro ně čtyři procenta občanů, což by na zvolení nestačilo. Volby do Poslanecké sněmovny budou 3. a 4. října.

Model STEM přisuzuje hnutí ANO zisk 74 mandátů. Mohlo by tak těsně sestavit většinovou vládu s SPD, které by obsadilo 29 křesel.

Podle průzkumu voličskou podporou koalice Spolu nijak zásadně neoslabila nedávná bitcoinová kauze. „Je otázkou, zda jde jen o dočasný výkyv, a pokles bude v dalších týdnech pokračovat, či zda se efekt kauzy již vyčerpal. Kauza je stále živá, ale přes prázdniny lze očekávat utišení vývoje,“ tvrdí analytici STEM.