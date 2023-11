Prvních 12 z celkového počtu 24 amerických bojových letounů F-35, o jejichž nákupu v září rozhodla vláda, bude vyrobeno v italském závodu Cameri. Novinářům to ve středu ve vlaku při cestě z Říma do Milána řekl český prezident Petr Pavel. Sám montovnu bez přítomnosti médií navštíví na závěr třídenní pracovní cesty po Itálii.

Nákup 24 letounů s celkovými náklady 150 miliard korun schválila vláda na základě vojenského doporučení na konci září. Částka podle ministryně obrany Jany Černochové obsahuje i veškeré výdaje na přípravu provozu v Česku, například na infrastrukturu, palivo nebo přípravu personálu.

„Navštívíme leteckou základnu Cameri, ve které se kompletují, zkoušejí a budou se i modernizovat letouny F-35 a kde bude vyráběno prvních 12 letounů i pro Českou republiku. Chceme se pobavit o možnostech spolupráce na tomto projektu,“ řekl Pavel.

Americké bojové letouny nahradí 14 pronajatých stíhaček JAS-39 Gripen a do budoucna i 24 letounů L-159. Celkové náklady na pořízení a provoz stíhaček F-35 do konce jejich životnosti v roce 2069 odhaduje ministerstvo obrany na 322 miliard korun. První stíhačky F-35 mají být hotovy v roce 2029, všech 24 strojů bude v ČR do roku 2035. Česko zároveň jedná se Švédskem o prodloužení pronájmu 14 Gripenů na přechodné období do roku 2035, jejich pronájem za 1,7 miliardy ročně končí v roce 2027.