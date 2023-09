Vláda premiéra Petra Fialy (ODS) udělala rozhodnutí, které se čekalo: koupí od Spojených států 24 bojových letounů F-35. Podle ministryně obrany Jany Černochové (ODS) bude nákup samotný stát 106 miliard korun. Dalších 44 miliard půjde na budování nové infrastruktury a modernizaci letišť, ale podle ministryně se vrátí v podobě daní zpět do českého státního rozpočtu. Za 11 let, kdy Česko bude letadla splácet, budou celkem stát 150 miliard korun.

První letadlo by česká armáda měla převzít v roce 2029, zůstane ale v USA, kde se na něm budou cvičit čeští piloti. Všechny stroje by mělo Česko dostat do roku 2034. Jejich životnost se počítá nejméně do roku 2069. Výrobce, firma Lockheed Martin, deklaruje, že je bude podporovat až do roku 2082.

