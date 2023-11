V Česku začal odborářský den protestů proti krokům vlády. V řadě firem, škol či úřadů se uskuteční stávka. Tisíce odborářů a odborářek pak dorazí do Prahy na protestní pochod a demonstraci. Předáci nechtěli dosud zveřejnit, kolik lidí se do stávek zapojí. Premiér Petr Fiala (ODS) minulý týden řekl, že stávku považuje za neodůvodněnou. V předvečer protestů pak uvedl, že jsou za nimi politické ambice odborářských vůdců. Ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) řekl, že kabinet je připraven s odboráři dál jednat.

Odbory protestují proti podobě vládního konsolidačního balíčku i důchodové reformy, nenavyšování platů ve veřejném sektoru, drahým energiím, vysoké inflaci či nedostatku peněz na školství. Stěžují si na to, že s nimi vláda nehledá kompromis. Členové kabinetu naopak opakují, že s odboráři jednají.

Stávku vyhlásilo deset odborových svazů. Vedle školských odborů a svazu KOVO jsou to odbory úřednické, dřevařské, zdravotnické, dopravní, kultury, knihoven, potravinářů a vysokoškolský svaz. Další svazy je podporují. Na protestech spolupracuje Českomoravská konfederace odborových svazů (ČMKOS) s Asociací samostatných odborů (ASO). ČMKOS jako největší centrála v zemi zastřešuje 31 svazů s asi 270 000 členů. ASO má 12 organizací s asi 110 000 odboráři. Ke členům patří vlivné železničářské a lékařské odbory.

Podle školských odborů se chystá do celodenní stávky zapojit asi 70 procent škol. Na dvě hodiny se má přerušit práce ve všech závodech automobilky Škoda Auto, a to od 13:00 do 15:00. Podle předsedy svazu státních orgánů a organizací Pavla Bednáře chtějí celý den stávkovat úředníci některých úřadů práce či sociální správy, v části úřadů bude hodinová stávka přes poledne a část se připojí symbolicky. Symbolické zapojení plánují i dopravní odbory, třeba řidiči autobusů by mohli jezdit v reflexních vestách. Předák nejpočetnějšího svazu KOVO Roman Ďurčo minulý týden řekl, že se stávka uskuteční ve stovkách průmyslových firem. Mohl by to být až milion zaměstnanců. Podle dostupných údajů jsou v ČR asi čtyři miliony zaměstnanců.