Čeští židovští studenti už dlouho poslouchají děsivé příběhy ze zahraničí o antisemitských útocích, vandalismu a všudypřítomném strachu. „Docela dlouho jsme si v Česku mysleli, že se nás to netýká, protože tady byl antisemitismus takový latentní, podprahový, nebyl explicitní a už vůbec nevycházel z intelektuálních kruhů,“ říká v rozhovoru pro HN Emma Günsberger, předsedkyně České unie židovské mládeže, sdružující studenty a mladé lidi židovského původu od 18 do 35 let. Právě probíhající válka mladé Židy podle jejích slov ale vyvedla z naivního omylu.

„Většina z nás, mladých lidí, se poprvé v životě setkává s explicitním antisemitismem a je to hrozně těžké, protože máme strach. Zatím se setkáváme primárně s online antisemitismem a s verbálními útoky na univerzitách. Nicméně protože víme, co nám vypráví naši kamarádi ze západní Evropy nebo z Ameriky, tak se bojíme, že je jenom otázkou času, kdy se situace zhorší i tady,“ popisuje.

