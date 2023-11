Jestli se dočkáme zázračného léku na neplodnost? „Nemyslím si, že by se takový zázrak konal. To mají určitě mnohem větší šanci pacienti, kteří trpí nádorovými onemocněními,“ říká reprodukční lékařka Kateřina Veselá. Proč se možnost přirozeného početí stále většímu množství párů vzdaluje? A jak ji můžeme ovlivnit my sami?

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci.