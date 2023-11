Patří k lidem, kteří zesnulého Karla Schwarzenberga, poznali nejlépe. Podnikatel, filantrop a bývalý novinář Jan Dobrovský v rozhovoru pro HN popisuje jejich první osobní setkání před listopadem 1989. I to, jak se po pádu komunistického režimu Schwarzenberg vrátil do Česka, nadchnul pro Václava Havla nebo čím si ho získal Miroslav Kalousek, s nímž zakládal TOP 09.

Vzpomínáte si, kdy jste coby člověk z disidentské rodiny, který v osmdesátých letech pracoval jako topič nebo krmič dobytka, začal vnímat, že je tady někdo jako Karel Schwarzenberg?

Ještě několik let před revolucí, v disentu. Karel Schwarzenberg byl předsedou Helsinského výboru, což byla obrovská věc. Protože po podepsání výsledků helsinské konference se i socialistický blok přihlásil k plnění závazků ohledně lidských práv. A Karel z pozice předsedy na to dohlížel. Navíc zřizoval na svém panství v Scheinfeldu veškeré podmínky pro to, aby tam historik Vilém Prečan mohl provozovat Československé dokumentační středisko, které uchovávalo záznamy o fungování českého disentu. Nebyly to jen knížky, ale veškerá korespondence mezi disidenty. Karla jsem díky tomu znal, poprvé osobně jsme se pak potkali asi rok nebo dva před sametovou revolucí.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál Čím si Karla Schwarzenberga po roce 1989 získala česká domácí politika?

Jak se mu líbilo po návratu do země, kterou musel na víc jak 40 let opustit?

Čím ho zlákali ke spolupráci Martin Bursík nebo Miroslav Kalousek?