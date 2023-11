Ve věku 85 let zemřel bývalý ministr zahraničí a čestný předseda TOP 09 Karel Schwarzenberg. O úmrtí jedné z nejvýraznějších postav české polistopadové politiky na X napsal jeho politický souputník Miroslav Kalousek. Několik posledních dní byl Schwarzenberg hospitalizován ve Vídni. Podle Echo24 zemřel v sobotu.

„Zemřel Karel Schwarzenberg….Bylo mi jasné, že se to blíží, ale stejně je to úder. Byl to jeden z nejdůležitějších a nejlaskavějších lidí v mém životě. Ať odpočívá v pokoji, Česká republika by mu měla být navždy vděčná za vše, co pro ni nezištně vykonal,“ uvedl spoluzakladatel TOP 09 a exministr financí Kalousek.

Do vídeňské nemocnice byl Schwarzenberg před několika dny transportován letecky. „To se zeptejte lékařů, proč mě sem převezli. Já to nevím. Že by tu byli větší specialisté než v Česku, si nemyslím. Odhaduji, že to bude zhruba stejné, ale tady budu moct vidět děti a vnoučata,“ řekl serveru Expres Schwarzenberg, který ve Vídni strávil velkou část svého života a měl tu část rodiny.

Server Echo24 s odvoláním na zdroj ze Schwarzenbergovy rodiny napsal, že politik byl poslední dva dny v kritickém stavu a v umělém spánku. „Odešel v rodinném kruhu,“ uvedl také web.

Se zdravotními problémy, mezi něž podle Schwarzenberga patřily obtíže se srdcem a ledvinami, se potýkal delší dobu, byl kvůli nim opakovaně hospitalizován a letos ho připravily o možnost 28. října osobně převzít Řád bílého lva, nejvyšší české státní vyznamenání.

Schwarzenberg pocházel z orlické větve šlechtického rodu Schwarzenbergů, studoval práva ve Vídni a Štýrském Hradci a lesnictví v Mnichově, studia nedokončil. Do roku 1989 žil v zahraničí, po listopadové revoluci se stal kancléřem prezidenta Václava Havla.

Mezi roky 2007 až 2009 a znovu v letech 2010 až 2013 byl ministrem zahraničí, v roce 2013 v první přímé volbě prezidenta postoupil do druhého kola, ve kterém prohrál s Milošem Zemanem. V letech 2004 až 2010 byl Schwarzenberg senátorem a po roce 2010 také poslancem. Ve volbách do Sněmovny v roce 2017 se jako 79letý stal nejstarším zvoleným poslancem v české historii.

TOP 09 založil Schwarzenberg spolu s Kalouskem v červnu 2009, téhož roku na podzim byl zvolen jejím předsedou, kterým byl do roku 2015.