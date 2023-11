Jen během nadcházejících dvou let čeká Česko čtveřice voleb. Postupně do Evropského parlamentu, krajů, Senátu a Poslanecké sněmovny. S tímto vědomím si TOP 09 na sobotním sněmu v pražském hotelu Clarion zvolila nové vedení, jehož cílem bude, aby význam strany pohybující se samostatně na hranici pěti procent hlasů nespočíval jen v tom, že je součástí vládnoucí koalice Spolu.

Péči o to, že bude nejvíce probruselsky naladěná strana ze zmíněné koalice víc slyšet, má mít nový místopředseda, původním povoláním učitel, Matěj Ondřej Havel. Jako posilu do vedení si ho přála i staronová předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová, která hladce obhájila svou pozici a vstupuje tak už do svého pátého roku v čele strany. Což je mimochodem významně déle, než absolvovali její předchůdci Miroslav Kalousek a Jiří Pospíšil.

Když Pekarová Adamová absolvuje coby předsedkyně celé období, na které byla zvolena, vyrovná se tak spoluzakladateli strany Karlovi Schwarzenbergovi. Ne vše však v průběhu sobotního sněmu šlo tak, jak jednička strany očekávala.

