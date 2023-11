Ministerstvo zdravotnictví podle vrchního ředitele sekce legislativy a práva Radka Policara nabídlo lékařům ve státních nemocnicích zvýšení platů od ledna 2024, slíbilo také garanci nepodkročitelné výše platu místo zvýšení platových tabulek, které protestující lékaři žádali. Jejich zástupci a odbory návrhy odmítli, podle viceprezidenta České lékařské komory Jana Přády se týkaly jen některých lékařů. Znovu se sejdou 13. listopadu. Protestující lékaři žádají kromě zvýšení základní mzdy také úpravy zákoníku práce. Aby své požadavky podpořili, vypovídají od prosince přesčasovou práci.

„Představa ministerstva zdravotnictví nebyla vyčíslena objemy finančních prostředků. Navrhli jsme sjednotit odměňování ve všech českých nemocnicích bez ohledu na to, jakou mají formu,“ uvedla předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče Dagmar Žitníková. Na přechodnou dobu by se podle ní měly zavést jednotné platové tabulky.

„Představili jsme náš návrh, který by znamenal pro zdravotnické pracovníky garanci takzvané nepodkročitelné výše platu. Ta by znamenala, že by všichni měli důstojný plat, což je podle nás lepší návrh než navyšování takzvaných platových tarifů podle nařízení vlády, které by znamenalo, že se přidá všem úplně stejná částka,“ uvedl Policar. Podle něj by nabídka znamenala navýšení platů těch, kteří je teď mají bez přesčasů nižší.

Do roku 2025 by měl být podle Policara připraven speciální zákon o odměňování ve zdravotnictví. Měl by garantovat dohodu přislíbenou protestujícím lékařům v roce 2011 tehdejším ministrem Leošem Hegerem (TOP 09). Počítala s navázáním platu lékaře na průměrnou mzdu, podle délky praxe by byl jejím 1,5- až trojnásobkem.

Lékaři podle dostupných statistik letos v prvním pololetí probírali ve státních a veřejných nemocnicích průměrně plat zhruba 104 tisíc korun, mzda v soukromých byla asi 80 tisíc korun. Částky jsou včetně přesčasů a odměn, někteří lékaři je proto rozporují, protože neodpovídají reálně odpracované práci, které je kvůli přesčasům víc.

Ministerstvo chystá také národní plán pro lidské zdroje ve zdravotnictví, podle Policara bude garantovat zajištění dobrých podmínek a dostatku kvalifikovaných, efektivních a motivovaných zdravotníků. Na ostatních bodech, jako je vzdělávání nebo pracovní podmínky, podle Policara i zástupců protestujících shoda byla. Lékaři žádali zachování možnosti 24hodinového pobytu na pracovišti a vrácení počtu maximálních dobrovolných hodin přesčasové práce na 416 hodin za rok z dvojnásobku, který změna zákoníku práce umožnila od října.

Podle Sekce mladých lékařů ČLK podalo výpověď přesčasové práce od prosince 6000 lékařů ze 13 tisíc, kteří v nemocnicích slouží odpolední a noční služby. Celkově jich v nemocnicích pracuje asi 22 tisíc. Dopady na provoz nemocnic budou různé, někde výpověď ohlásilo i více než 30 procent lékařů, jinde jsou to jednotky. Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09), nemocnice i protestující lékaři už dříve ujistili, že akutní péče ohrožená nebude. Může být ale omezena plánovaná péče, které je však v prosinci každoročně méně.