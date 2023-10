Jihočeský krajský úřad vydal rozhodnutí k vyvlastnění čerpací stanice LPG u Tábora, kvůli níž není dokončena část D3. Stavba dálnice by tak mohla začít. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) o tom v úterý informovalo na síti X. Jde zhruba o 400 metrů dlouhý úsek dálnice D3, který není dokončen. Doprava je v místě několik let svedena do jednoho pruhu.

„ŘSD je tak vlastníkem příslušných pozemků a nemovitostí a nic by nemělo bránit vydání stavebního povolení a dokončení D3 na obchvatu Tábora,“ stojí v prohlášení. Majitelka pozemku Lenka Bratránková může proti rozhodnutí podat žalobu, kterou by řešil správní soud. Vyjádření Bratránkové ČTK zjišťuje.

Spor ohledně čerpací stanice trvá několik let. Soud už loni rozhodl o vyvlastnění motocentra, které stojí vedle čerpací stanice. Majiteli motocentra byli bratři Bratránkové. Podle ŘSD vznikl problém v roce 1998, kdy stavební úřad v Táboře povolil chybně stavbu motocentra s čerpací stanicí jako stavbu trvalou v místě, v němž byl dočasný příjezd ze silnice I/3.

Bratránkovi dlouhodobě označovali vyvlastnění za nezákonné. Uvádějí, že stát jim zmařil investice, vydal nezákonné stavební povolení a odmítl platit škody. ŘSD dříve uvedlo, že navrhlo Bratránkovým odškodnění mezi deseti a 20 miliony Kč. Pavel Bratránek to označil za lež.

V provozu je teď 70 kilometrů dálnice D3, která má spojit Prahu s Českými Budějovicemi a rakouskými hranicemi. Měřit by měla 170 kilometrů. ŘSD teď v jižních Čechách staví souvislý třicetikilometrový úsek D3. Celá dálnice D3 by měla být podle ministerstva dopravy hotová do roku 2030, jihočeská část do roku 2025.