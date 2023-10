Asi čtrnáct procent dospělých a 12 procent dětí má závislost na vysoce průmyslově zpracovaných potravinách, jako jsou například čokoládové tyčinky. Uvádí to článek zveřejněný v odborném časopise The British Medical Journal, jehož autoři a autorky analyzovali 281 odborných studií ze 36 různých zemí.

Závislost na průmyslově zpracovaných potravinách se projevuje podobně jako závislost na alkoholu, nikotinu nebo například kokainu, řekla deníku The Guardian hlavní autorka studie Ashley Gearhardtová z Univerzity v Michiganu. Zahrnuje příznaky jako nadužívání, ztrátu kontroly při konzumaci nebo to, že člověk pokračuje v jídle, i když si uvědomuje negativní následky. Pokud se u člověka projevily alespoň dva tyto symptomy během uplynulého roku společně s tím, že má závažné potíže nebo pociťuje závažnou psychickou nepohodu, tak je to podle Gearhardtové považováno za závislost na jídle.

Gearhardtová se například setkala s pacientkou s diabetem 2. typu, která si uvědomovala, že konzumací potravin s vysokým podílem cukru riskuje velké zdravotní problémy, ale stejně je nedokázala přestat jíst. "Nebylo to tak, že by si dala jeden donut. Dávala si jich celou krabici a říkala, že prostě nemůže odolat," popsala badatelka.

Vysoce průmyslově zpracované potraviny může člověk rozpoznat tak, že obsahují ingredience, které obvykle lidé nemají v kuchyni. Dalším znakem je, že tyto potraviny obsahují vysoké množství rafinovaných sacharidů a přidaných tuků, a to mnohdy obě tyto složky najednou, jako právě čokoládové tyčinky. Naproti tomu nezpracované nebo málo zpracované potraviny jako například jablko či losos mají menší podíl sacharidů a tuků a málokdy obsahují oboje zároveň.

Závislost se může potenciálně projevit i u jídla, které si člověk sám vyrobí, jako jsou například domácí sušenky. Ty totiž obvykle obsahují cukr a máslo, tedy sacharidy a tuky. Člověk ale málokdy sní celý plech domácích sušenek na posezení. Naproti tomu u sušenek prodávaných v obchodě, které jsou propagované reklamou a jejich získání člověka nestojí tolik úsilí, spíše hrozí závislost. "Nepodceňujte faktor pohodlí. Kdybych si měla sama vyrábět čokoládu nebo pizzu, tak bych je asi tak často nejedla," podotýká Gearhardtová.