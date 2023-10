Fialova vláda si v zahraniční politice vedla skvěle. V domácí politice a v ekonomice to ale na jedničku není. Tam je to takové tři minus, hodnotí dva roky od voleb vládu pětikoalice zástupce šéfredaktora a šéfkomentátor Hospodářských novin Petr Honzejk. Podle opakovaných průzkumů by v současnosti s přehledem vyhrálo hnutí ANO. V čem je kouzlo Andreje Babiše? A jakou má současná vláda šanci ho za dva roky porazit?

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci.