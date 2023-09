Ministerstvo životního prostředí (MŽP) spustilo v pondělí tři nové dotace na úspory energií ve veřejných budovách, jako jsou školy, nemocnice, úřady nebo kulturní domy a sportoviště. Do uzávěrky 1. března 2024 rozdělí pět miliard korun z operačního programu Životní prostředí (OPŽP). Kraj, obce, města, nemocnice, úřady, neziskové organizace i soukromé subjekty poskytující nekomerční veřejnou službu mohou získat 40 až 70 procent nákladů podle výše dosažených úspor. Hlavním cílem je pomoci se zateplením oken, střech a stropů, s instalací fotovoltaických panelů a výměnou vnitřního osvětlení, řekl v pondělí ministr Petr Hladík (KDU-ČSL).

Dodal, že do veřejných budov už směřovalo v minulosti hodně peněz z programů OPŽP a IROP. „V této fázi spíše motivujeme a vytipováváme další provozovatele budov pro veřejnou službu, aby se jim snížila spotřeba energie,“ řekl Hladík. Ministr si v pondělí prohlédl obecní základní a mateřskou školu v Letinech na Plzeňsku a uvedl, že náklady na vytápění budovy z roku 1979 se 140 žáky jsou enormní, činí 1,4 milionu korun. „Dobrá renovace budovy by mohla přinést až padesátiprocentní úsporu, což je v rozpočtu menší obce obrovská úspora,“ dodal. Obec se 730 obyvateli do konce roku požádá o instalaci fotovoltaických panelů, které chce dát na školu, obecní úřad a úpravnu vody, což bude stát 3,4 milionu korun. Dále bude chtít budovu školy z roku 1979 zateplit, což je vyjde na 20 až 45 milionů korun.

Podle šéfa Státního fondu životního prostředí (SFŽP) Petra Valdmana mají v pondělí vyhlášené výzvy novinky, a to zjednodušenou metodu vykazování a formu jednotkových nákladů. „Nás de facto potom nebudou zajímat jednotlivé faktury. Každý si může dopředu spočítat úsporu a jednotkovými náklady se stanoví míra dotace,“ řekl. SFŽP tedy ustoupil od podrobných projektů, ale stačí mu zjednodušená studie a energetické posouzení budovy. „Aby energetický auditor dal jednoznačně na papír, co je vhodné a co je hlavně možné s takovou budovou dělat. A jaké úspory projekt dosáhne,“ uvedl. Podání žádosti je podle něj velmi jednoduché.

Valdman očekává, že bude o dotace velký zájem, hlavně ze strany obcí. Komplexní renovací, včetně využití obnovitelných zdrojů energie, mohou veřejné budovy uspořit 30 až 70 procent . „Ceny energií už se nikdy nevrátí na předválečnou úroveň, spíše budou do budoucna růst. A teď je možné využít evropské peníze, které tady nebudou donekonečna,“ dodal.

Podle Valdmana minulý týden v úterý odstartoval po letní přestávce program Nová zelená úsporám (NZÚ) pro bytové domy. Za šest dnů přišlo 119 žádostí v celkové výši 128 milionů korun,“ řekl Hladík. V úterý v 10:00 startuje NZÚ pro rodinné domy včetně podprogramu Oprav dům po babičce a dílčích opatření na výměny kotlů 1. a 2. emisní třídy. Na NZÚ může ČR čerpat až 55 miliard korun do roku 2030.

„Připravujeme energetické posudky a žádost. Žáci přibývají, jsme spádová škola pro další obce,“ řekl starostka Lenka Lenka Bočanová (STAN). Obec dává ročně na školu až dva miliony korun, letos včetně oprav a investic tři miliony, její roční rozpočet je 19 milionů korun.