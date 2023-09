Pražské arcibiskupství dostalo souhlas z Vatikánu, aby mohlo prodat středověkou Jindřišskou věž v Praze hlavnímu městu. Novinářům to ve středu řekl pražský arcibiskup Jan Graubner. Arcibiskupství podle něj čeká na další jednání pražského zastupitelstva, jestli prodej schválí. Arcibiskupství se podle Graubnera také rozhodlo prodat za 308 milionů korun hotel Clara Futura v Dolních Břežanech.

Peníze, které by těmito prodeji mělo arcibiskupství získat, by měly jít do církevního školství. V této oblasti má arcibiskupství v plánu především rekonstrukci Arcibiskupského gymnázia za 150 milionů korun a výstavba logopedické školy v Klecanech u Prahy, jejíž náklady se odhadují na 400 milionů korun.

Arcibiskupství nabídlo Jindřiškou věž v centru města k prodeji koncem loňského roku, věž podle něj nemá význam pro věřící, je především turistickou památkou. Prodej je součástí zefektivnění hospodaření církve s výhledem na dobu, kdy přestane od státu dostávat příspěvek na svou činnost. Arcibiskupství věž nabízelo k prodeji původně za 75 milionů korun. Zájemců bylo hodně, arcibiskupství vyhodnotilo nabídku Prahy jako nejlepší. Cena, kterou nabídlo hlavní město, byla jedna z nejvyšších, řekl generální vikář pražského arcibiskupství Jan Balík.

