Pětina Čechů se podle nedávno zveřejněného průzkumu Eurostatu stravuje rizikově – bez porce zeleniny nebo ovoce se denně obejde skoro polovina z nich.

„Žijeme v takzvaném obezitogenním prostředí. Kdy nabídka nutričně málo hodnotných, ale energeticky velmi bohatých vysoce průmyslově zpracovaných potravin, ať už jsou to různé sušenky, chipsy nebo slazené nápoje, je obrovská. V regálech supermarketů to úplně září,“ vysvětluje jeden ze zakladatelů Institutu moderní výživy Lukáš Roubík, podle kterého to Češi s jídlem moc neumí. Často jedí moc, a když drží dietu, zachází do zbytečných extrémů.

„Jsme extrémní. Široká veřejnost se stravuje nezřízeně a pak si ze zdravotních nebo estetických důvodů řekne: Chci s tím od 1. ledna něco udělat. Lidé začnou držet neudržitelný režim, předtím seděli na gauči nebo v kanceláři a najednou budou šestkrát týdně v posilovně a jíst jen salát,“ kritizuje Roubík přístup Čechů ke „zdravému životnímu stylu“, který by podle něj měl být postaven hlavně na udržitelnosti.