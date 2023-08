Tak to zase nevyšlo – česká vláda tlačila jednoho svého favorita na vrcholnou pozici v Bruselu, ale neuspěla. Stále tak platí, že se žádný Čech v Evropské unii nedostal do skutečně vrcholné funkce – navzdory tomu, že vláda slibovala, že zajistí opak. O co jde? Dozvíte se v newsletteru Ředitelé Evropy – je o české roli v Evropě a o dění v Evropské unii. Může vám každý čtvrtek chodit zdarma do vašich e-mailů. Odebírejte!

Jak praví tenhle song, Summer Dying Fast, dění v Evropě se rychle dostává z letního útlumu.

Liberál Babiš

Během září přijede do Prahy delegace seniorních politiků z evropské liberální platformy ALDE, aby se přesvědčila, jestli je jejich člen, ANO 2011, ještě liberální nebo jaké vlastně hnutí, jak jsme avizovali. „Inspekci“ na sebe poštval Andrej Babiš sázkou na národoveckou politiku, kritika ze Západu mu ale zjevně vadí víc, než se může zdát. ANO dalo dohromady argumentář ve svůj prospěch, který poslalo vedení ALDE. Máme ho k dispozici a pro Čecha je to zábavné čtení - ANO mimo jiné tvrdí, že vždy usilovalo o „transparentní udělování státních zakázek“. Návštěva ALDE bude důležitá, ANO hrozí pozastavení členství v tomto docela výběrovém klubu.

Ostrov normálnosti

V příštích měsících budou všude kolem nás volby – na Slovensku, v Polsku, v několika německých spolkových zemích, v Rakousku. Podle průzkumů to může úplně všude dopadnout špatně – favority jsou strany, které mají blízko k Vladimiru Putinovi, snaží se rozložit Evropu a Západ, ohrožují demokracii. Některé dokonce kombinují to vše dohromady. V tomto článku si můžete přečíst, o co v těchto volbách jde a proč je jejich výsledek pro Česko důležitější než kdy jindy – s tím, jak státy EU spolupracují v dalších a dalších oblastech, je pro ně stále zásadnější, kdo se v té či oné zemi unie dostane k moci. Po těchto volbách se může Česko ve střední Evropě začít jevit jako ostrov normálnosti – aspoň na chvíli…

Tři úspěchy…

Tomáš Šindelář nastupuje 1. září jako první Čech do vedení týmu, který má v Evropské službě pro vnější činnost (ESVA) na starosti přípravu sankcí – což je nyní velmi důležité portfolio. Šindelář bude zástupcem ředitele sankční divize. Pravidelný spoluautor naší rubriky Evropa podle (viz níže) Henry Foy se stal šéfem bruselské kanceláře deníku Financial Times, vede tak bruselský newsroom nejvlivnějšího média v Evropě. A Ondřej Ditrych, donedávna ředitel Ústavu mezinárodních vztahů, bude od 1. září analytikem pařížského European Union Institute for Security Studies, kde bude mít na starosti oblast Ruska a východního sousedství, jak nám sdělil. Českých výzkumníků v prestižních zahraničních institutech je velmi málo, česká perspektiva tak v mezinárodní debatě často chybí. Všem pánům gratulujeme!

A jeden neúspěch

Náměstek ministra zdravotnictví Jakub Dvořáček podle našich informací neuspěl ve snaze stát se generálním ředitelem úřadu HERA, nové instituce EU, která má zajistit připravenost na případné zdravotní krize, jakou byl covid-19. Dvořáček se dostal až do finálového kola, byl všeobecně považován za vynikajícího kandidáta. V závěru už hraje velkou roli lobbing od domovské země. A ač prý bylo v tomto případě ze strany Prahy vše v pořádku, nestačilo to. Stále tak platí, že se vládě navzdory slibům nepodařilo na nejvyšší posty v unijních institucích protlačit jediného Čecha. Hlavní nadějí je nyní Jan Dusík, během českého předsednictví EU náměstek na ministerstvu životního prostředí. Jak už jsme psali, je v konkurzu na post dvojky klíčového generálního ředitelství Evropské komise pro otázky klimatu.

Prosvištíme si: Tesat!

Proč je málo Čechů na důležitých postech v EU? V rozhovoru s HN o tom mluví nový náměstek ministra zahraničí Eduard Hulicius, který v Bruselu dlouho pracoval. A v reakci na komický výstup Andreje Babiše s víčky od PET lahví říká: „Dlouhodobě pozoruju informační deficit v Česku. Teď často něco přiletí z Bruselu a vypadá to, jako by to spadlo z nebes. Nikdo už nemá informace – nebo je nesděluje – o dva, čtyři, pět let trvající politické a odborné debatě, která tomu předcházela a jejíž součástí jsme byli také, viz teď víčka od PET lahví.“ Češi holt dění v EU ignorují, byť jsou jeho součástí. Dobře to shrnul Ondřej Krutílek, poradce Petra Fialy a Alexandra Vondry – Evropská komise se teď ptá, jak moc máme snížit emise k roku 2040. Zatímco z Česka je odezvou mlčení, třeba Němci se předhánějí v nápadech. Ale až komise svůj návrh předloží, Češi jistě budou křičet, že by to udělali jinak…

Hledejme jinde

Danuše Nerudová oznámila, že chce za STAN kandidovat do Evropského parlamentu. A potvrdila to, co jsme v tomto newsletteru napsali už v červnu, tedy že se chce stát novou českou eurokomisařkou. Kandidatura Nerudové do europarlamentu smysl rozhodně dává. Ale aby ji Česko vyslalo do Evropské komise, to tedy smysl rozhodně nedává. Proč a jak by tedy mělo Česko budoucího eurokomisaře či eurokomisařku vybrat? Dozvíte se tady.

Nejlepší z nás

Martin Povejšil byl naprosto špičkovým diplomatem. Sloužil jako český velvyslanec při EU i NATO, v posledních letech měl na ministerstvu zahraničí na starosti bezpečnostní politiku. Nová česká bezpečnostní strategie tak je odkazem muže, který v srpnu po dlouhé těžké nemoci zemřel. Jeho význam a charakter vystihuje článek nazvaný Když umírají ti nejlepší z nás. Tady je.

Ostře sledované: Větší v roce 2030?

Novou politickou sezonu odstartoval tento týden Charles Michel, stálý předseda summitů EU, projevem ve slovinském Bledu na téma rozšíření EU. Tato politika byla léta v kómatu, ruský útok na Ukrajinu a zájem země o vstup do EU ji ale probudily k životu. Nic není předem dané, protože ukrajinského členství se víc státníků obává, než si ho přeje. Čekejme v následujících měsících hodně debaty o realističnosti dalšího posunu EU na východ okolo roku 2030. Základní otázky a odpovědi jsme popsali tady.

Hogo Fogo

„Byl to úctyhodný nepřítel,“ říká filmový Hogo Fogo, když si myslí, že odstranil Limonádového Joea. Viktor Daněk nebyl náš nepřítel, ale kolega a ovšem i konkurent - úctyhodný. A stejně jako Hogo Fogo se rád hezky obléká:) Daněk, donedávna zpravodaj Českého rozhlasu v Bruselu, oznámil, že končí v médiích. Pro Ředitele Evropy pak doplnil, kam má namířeno – sféru EU neopouští, protože bude zástupcem ředitele think-tanku Europeum. Držíme palce a Viktorovi posíláme písničku, kterou si sám vybral.

Unijní nakládačky

Letní prázdniny trávili autoři ze serveru Euroskop a nová mluvčí Stálého zastoupení Česka při EU v Bruselu Alice Krutilová mimo jiné tím, že dali dohromady sérii základních informací, jak funguje EU. #EUpickles postupně zveřejňovaly, jak se v EU hlasuje, co se skrývá pod bezpočtem unijních zkratek, čím se od sebe liší směrnice a nařízení atd. Všechno bylo volně dostupné, stručné, jasné, a dokonce zábavné. Chválíme!

Co si přečíst

• Schválil za Česko Green Deal Babiš? Nebo Fiala? Kde je v této hádce pravda, se dozvíte tady. Včetně toho nejdůležitějšího: proč to je úplně absurdní spor. Zároveň je fakt, že odpor proti zelené politice roste i v zemích, kde z ní lidé až dosud byli nadšení.

• Francii se v Česku často smějeme třeba kvůli častým stávkám, regulaci nebo nepokojům v ulicích. Ekonomicky nám to ale v posledních letech doslova natřela – daří se jí mnohem lépe než Česku.

• Putin a brexit udělali EU opět velkou a všimli si toho už i populisté napříč Evropou. Většina z nich přestala prosazovat vystoupení své země z unie.

Evropa podle…

Georgina Wrightová, analytička pařížského Institut Montaigne

Srpen je v Bruselu obvykle klidný měsíc. Letos ale ne. Španělské předsednictví EU začalo domácími červencovými volbami a stále je bez vlády. Členské státy se opakovaně sešly, aby diskutovaly o tom, jak zvýšit rozpočet EU, a pokrýt tak 86 miliard eur přislíbených Ukrajině. Zatím bez dohody. Dvě těžké váhy Evropské komise oznámily svůj odchod: Frans Timmermans, který vede klimatickou politiku, se uchází o místo nového nizozemského premiéra. A komisařka pro hospodářskou soutěž Margrethe Vestagerová prohlásila, že na konci tohoto mandátu končí. Jejich nástupci naznačí, jak vážně to EU myslí se svými „zelenými“ plány a omezením dotací. Ursula von der Leyenová má před sebou několik měsíců docela tvrdé práce: musí pokročit v rozhovorech o rozšíření a přimět země EU, aby se dohodly, jak nastartovat evropskou ekonomiku. To všechno v personálně oslabené komisi. Raději se připoutejme.

Georgina Wrightová se v sobotu vdává a tento příspěvek je jeden z jejích posledních pracovních úkolů za svobodna. Ředitelé Evropy gratulují a přejí hodně štěstí v manželství!

Co si poslechnout / Kam zajít

• Čeho chce Česko konkrétně dosáhnout ve vztahu k Euru 7, tedy návrhu nové emisní normy pro auta? A jak přesně o to usiluje? Vysvětluje Lucie Šestáková, velvyslankyně v Coreperu I a klíčová vyjednávačka v této věci.

• Málokdo toho ví o tom, co si Češi myslí o EU, tolik jako Martin Buchtík, ředitel ústavu STEM. V tomto podcastu mluví třeba o tom, jestli Češi přijdou příští rok k evropským volbám.

• Zemědělci mladší 40 let se mohou přihlásit do Evropské soutěže mladých farmářů. O co jde a co jim to přinese, uvádí europoslankyně Michaela Šojdrová (KDU-ČSL), jedna z organizátorek.

Tečka podle Kateřiny Šafaříkové

Pokud hledáte knížku, po které přejdete z prázdnin do pracovního provozu, zkuste This Is Europe. Ne, není to politologie, historie, nepopisují se zákruty evropské integrace. Autor, anglický novinář Ben Judah, sepsal portréty třiadvaceti lidí z různých částí kontinentu. Přistoupil k tomu reportérsky: pět let cestoval po Evropě, telefonoval, strávil hodiny na Zoomu. Všechna vyprávění lidí si nahrával a pomocí jejich slov a jejich myšlenkových pochodů sestavuje současnou Evropu. Je tu tedy lodivod v rotterdamském přístavu, příběh rumunského kamioňáka mezi dálnicemi E40 a M3. Syřana, který utekl do Evropy a v Budapešti se živí jako pornoherec. Vyprávění mladé právničky na irském venkově, která umírá na nevyléčitelnou nemoc. Nizozemský historik a přispěvatel tohoto newsletteru Luuk van Middelaar napsal, že ho knížka „dostala“. Není divu. Evropa může být myšlenka (podle Havla), může to být společný osud, jak říká sám Middelaar. Ale především je to místo, kde žijí lidé z masa a kostí, a každý ho vidí a prožívá trochu jinak. Dohromady to dává jedno velké dobrodružství, které Ben Judah zachytil strhujícím způsobem. Knížku už seženete i v Česku.