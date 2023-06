Danuše Nerudová by prý chtěla být eurokomisařkou – tak to je skutečně k smíchu. A kdyby ji Česko opravdu nominovalo, dopadlo by to špatně. Proč? Vysvětlujeme to v newsletteru Ředitelé Evropy – je o české roli v Evropě a o dění v Evropské unii. Můžete si ho objednat a bude vám každý čtvrtek chodit zdarma do vašich e-mailů. Odebírejte!

Česko může vydělat

Volný obchod nám přinesl nejen bohatství, ale taky závislost na jiných. A to nám způsobilo bezpečnostní rizika. „Stovky let to bylo jasné, jen posledních zhruba 30 let jsme před tím zavírali oči,“ říká v rozhovoru s HN profesor Abraham Newman, světově uznávaný expert na globalizaci a vzájemnou závislost. Podle něj teď musí státy bezpečnostní rizika omezit. Rozhodně to ale neznamená, že by se měl svět rozpadnout do soupeřících bloků, jak mnozí předpovídají. Takže: stará globalizace mizí, ale nový svět nemusí být o moc horší. Podle Newmana to mohou pokazit jedině politici. A Česko na tom všem nakonec může hodně vydělat. Jak? Takto.

Babiš? Ne, díky

Dita Charanzová, zdaleka nejvlivnější česká europoslankyně a šestá nejvlivnější členka Evropského parlamentu vůbec, končí s Andrejem Babišem a s hnutím ANO. Příští rok už za něj v evropských volbách nebude kandidovat, jak exkluzivně řekla HN. Nespokojenost v ní prý zrála delší dobu, definitivním spouštěčem bylo Babišovo chování v prezidentské kampani, účast na ultrakonzervativním srazu v Budapešti a vůbec to, kam se on a jeho hnutí ubírá. „Je to hlavně o tom, že hnutí ANO směřuje konzervativním a národoveckým směrem. Stejně tak jako to, že v současné složité situaci vykresluje EU a Brusel jako našeho nepřítele, jako něco, co nám vnucuje styl života,“ říká Charanzová. Čtěte rozhovor!

Účtování - a co dále?

Na to, zda chce Charanzová kandidovat za někoho jiného, i na to, proč u Babiše zůstala tak dlouho, se jí ptáme v rozhovoru. A co Babiš? Konec Charanzové je pro něj v Evropě zásadní ztrátou. Ovšem jemu i jeho hnutí to je nejspíš jedno - skutečně se posunul na pozice, kdy loví v úplně jiných vodách. A kdo po Charanzové? Další silná osobnost Martina Dlabajová taky končí, zatímco ostatní europoslanci za ANO podle našich informací chtějí pokračovat. Jako o budoucích lídrech se mluví o třetiřadých političkách, jako je Klára Dostálová a Jaroslava Pokorná Jermanová. Uff. Kandidovat bude taky schopný a rozumný poslanec Jaroslav Bžoch, ale jistě ne z pozice lídra. A tak si tipněme: Babiš nakonec kandidátku ANO povede osobně, aby z eurovoleb definitivně udělal referendum o Fialově vládě a ještě víc mobilizoval voliče před dalšími volbami do Poslanecké sněmovny, o které mu jde především.

Ostře sledované: Piráti za ANO?

Do Česka se chystá mise z evropské liberální platformy ALDE, jejímž členem je Babišovo hnutí. Slyšíme, že by mohla dorazit v týdnu od 17. července. Bude zkoumat, jestli je nová Babišova doktrína v souladu s liberální agendou. Pokud si v Praze členové mise nezacpou uši i oči, musí dojít k tomu, že není. ANO pak může dostat čas na „nápravu“ své politiky nebo samo prásknout dveřmi a na půdě europarlamentu po volbách v příštím roce založit něco nového (se stranami z nejméně sedmi zemí). Už teď je volný Babišem obdivovaný Fidesz Viktora Orbána. Pamatujeme si, že Piráti před minulými eurovolbami říkali, že by v Evropě rádi k liberálům, ale nikdy u nich nebudou s Babišem. A tak skončili u zelených. Kdyby ANO členem liberální frakce přestalo být, měli by Piráti zájem? Všichni pirátští europoslanci nám sdělili, že to je reálná varianta. U zelených tedy nemusí zůstat. My jen podotýkáme, že liberální frakce má v europarlamentu rozhodně větší vliv než ta zelená.

Mlčící vláda

Polovinu Ředitelů Evropy zastavil velvyslanec jedné členské země EU v Praze a nechápavě kroutil hlavou: Jak je možné, že vláda totálně selhala při vysvětlování dohody o migraci, kterou nedávno Česko podpořilo? Jeho údivu se nedivíme. Dohoda obsahuje principy, které Česko tradičně prosazovalo a které odpovídají programovému prohlášení vlády Andreje Babiše. Opravdu nestačí, že na tento fakt na Twitteru upozornil šéf poradců premiéra Fialy. Současná vláda měla o podstatě dohody začít komunikovat ještě před jejím uzavřením a ne jen zpětně čelit Babišově lživé kampani o tom, jak budeme povinně přijímat uprchlíky, a dalším výmyslům. Jde o ukázku amatérismu v komunikaci celé vlády a hlavně ministra vnitra Víta Rakušana (STAN). A tak mu aspoň posíláme písničku.

Prosvištíme si: Nerudová do Bruselu?!

Danuše Nerudová pro Euractiv.cz celkem jasně řekla, že bude za rok kandidovat ve volbách do Evropského parlamentu. Proč ne. Z několika zdrojů ale slyšíme, že ve skutečnosti stojí o post eurokomisařky za Česko. Tak to je úplný nesmysl. Do Evropské komise za jednotlivé členské země vesměs míří lidé, kteří za sebou mají vysoké posty v politice nebo v diplomacii. Často těžké váhy. Nerudová se ničím takovým vykázat nemůže. Fakt, že byla prezidentskou kandidátkou a rektorkou, by měl při rozdávání portfolií v příští komisi nulovou hodnotu. Výsledkem by bylo, že by Česko dostalo velmi slabé portfolio. Přitom, vzhledem k úspěšnému předsednictví a k tomu, že jsme v rámci našeho regionu nyní nejméně problémovou zemí, mohou Češi reálně pomýšlet na zajímavý eurokomisařský post.

Tak kdo tedy?

Jediným argumentem ve prospěch Nerudové je to, že je žena. Ale to nestačí. Určitě bude snaha, aby v příští Evropské komisi opět bylo vyrovnané zastoupení žen a mužů. Česko ale může poukázat na to, že do posledních dvou komisí ženu „dodalo“ (Věru Jourovou) - byť ideální by samozřejmě bylo, kdyby se mu to podařilo i tentokrát (šance na dobré portfolio by tím vzrostla). Jenže zatím jsme žádné opravdu vhodné ženské jméno neslyšeli. A muži? Ze jmen, která dosud zazněla, je nejvhodnějším kandidátem ministr průmyslu Jozef Síkela (za STAN). Víme, že zájem má a ví už také, koho by si případně s sebou vzal do Bruselu. Když se bavíte s cizími diplomaty v Česku i v Bruselu, tak ho velmi oceňují.

Češi pro „zelenou“?

Minule jsme odhalili, že premiéru Fialovi chodili celkem divné SMS zprávy kvůli normě o obnově přírody. Pravice ji v Evropském parlamentu chtěla zablokovat, ale neuspěla. Návrh, který ukládá vrátit část obdělávané půdy do volné krajiny, ovšem nezískal ani jasnou podporu. Hlasování ve výboru europarlamentu dopadlo vyrovnaně, 44 poslanců pro, 44 proti (včetně dvou českých zástupců, Alexandra Vondry z ODS a Stanislava Polčáka ze STAN; oba zastoupili při hlasování náhradníci). Mezitím dostali návrh na stůl zástupci jednotlivých vlád a tady návrh prošel. Podpořila ho většina ministrů životního prostředí států EU - a to včetně českého šéfa resortu Petra Hladíka (KDU-ČSL). Boj pokračuje, čeká se, jak dopadne hlasování na plénu europarlamentu v polovině července.

Stanjurova koalice

Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) se spolu s 10 dalšími ministry financí států EU podepsal pod článek pro několik zásadních evropských deníků, například německý Die Welt nebo italský La Repubblica (tady je překlad do angličtiny). Stanjura dává spolu s Německem, Rakouskem, Bulharskem nebo Chorvatskem najevo český postoj k plánované reformě pravidel o státním hospodaření v unii. Ve stručnosti, koalice 11 zemí včetně Česka je pro návrh Evropské komise, aby se stav veřejných financí každé země hodnotil nikoliv z roku na rok, ale za delší období. Ale je pro přísnější, respektive jasněji definované cíle, k nimž by státní dluhy měly klesat. Stanjuru chválíme za to, že dává aktivně najevo názor Česka a je schopen utvořit koalici. A koho debata o reformě pravidel o hospodaření zajímá, pro Národní konvent o EU ji shrnuje analýza Centra evropských studií VŠE.

NATO ruší kampaň

Severoatlantická aliance vypsala tendr na informační kampaň na Slovensku s cílem zvýšit podporu Slováků pro pomoc Ukrajině. Akce měla probíhat ve stejném čase jako kampaň politických stran před sněmovními volbami - ty budou 30. září. Řada slovenských expertů se okamžitě chytila za hlavu, psali jsme. Upozornili, že kampaň takto narychlo těsně před volbami a ještě za velmi málo peněz (80 až 150 tisíc eur) může být zneužita přesně těmi antisystémovými a proruskými silami, na které je zaměřena. I stalo se, předseda opozičního Smeru Robert Fico prohlásil, že jde o americkou akci zaměřenou proti němu. Generální tajemník NATO Jens Stoltenberg to při návštěvě Slovenska odmítl a celá kampaň byla podle našich informací zrušena. Přesněji, přesunuta na čas až po volbách.

Evropa podle…

Jan Bureš, hlavní ekonom Patria Finance

Podle některých odhadů bude mít Čína do tří let více než padesátiprocentní podíl na trhu s elektromobily. Důvodů je řada. Na prvním místě jsou to bezesporu levněji dostupné zdroje pro produkci baterií na čínském trhu - a cena baterií stále tvoří skoro 50 procent ceny elektroaut. To však není jediný problém, kterému zaběhlé evropské automobilky mohou čelit. S nástupem elektromobility přichází celkové zjednodušení výroby, a bariéry pro vstup nových hráčů do odvětví jsou daleko slabší než u tradičních spalovacích motorů. Z relativně uzavřenějšího oligopolního odvětví se tak stává daleko ostřejší konkurenční prostředí s řadou nových start-upů jako jsou čínské Li Auto nebo americký Fisker. Do výroby elektromobilů se také mohou lehčeji pustit silné společnosti mimo automobilový průmysl - tchajwanský výrobce elektroniky Foxconn oznámil, že chce v budoucnu vyrábět až polovinu globální produkce elektromobilů. Tradiční automobilky jsou sice silné v managementu komplexnější výroby spalovacího motoru a bohaté sítě subdodavatelů. To však dnes může fungovat trochu i jako nechtěná koule na noze.

Tečka podle Ondřeje Housky

Technologii rozpoznávání obličejů bude možné použít jedině ze záznamu a s předchozím povolením soudu, odhlasoval Evropský parlament. Neprošel návrh evropských lidovců (EPP), aby bylo možné nasazení „živě“ v případě snahy čelit odůvodněné hrozbě teroristického útoku a při pátrání po pohřešovaném dítěti. Velmi hlasitě to odmítali třeba čeští Piráti. Z jejich strany jde o fanatismus práva na soukromí. Přitom žádné právo není absolutní, ani toto. Vždy jde o balanc, tady mezi soukromím a záchranou lidských životů. To jako, když se ztratí dítě nebo budou v centru města operovat teroristé, nenasadíme technologii, byť ji máme k dispozici? V Evropě fakt nejsme v Číně, kde je rozpoznávání obličejů masově zneužíváno vládou. Piráti by měli do svého vína nalít trochu vody. Respektive jim ji do něj snad nalejou členské země EU, protože právě s nimi se teď europoslanci musí domluvit na definitivní podobě normy. A státy EU „živé“ použití technologie rozpoznávání obličejů ve zcela výjimečných případech podporují.