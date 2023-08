Ruská operní pěvkyně Anna Nětrebková v říjnu nevystoupí v pražském Obecním domě. Novinářům to ve čtvrtek řekli členové vedení domu a agentury Nachtigall Artists Management, která koncert organizovala. Proti vystoupení umělkyně, která je na ukrajinském sankčním seznamu, se vyjádřili zástupci pražské koalice. Podle Aleny Kunertové z pořádající agentury jde o společnou dohodu a umělkyně sdělila, že nebude po Obecním domě požadovat kompenzace.

Nětrebková měla vystoupit ve Smetanově síni Obecního domu, který vlastní město prostřednictvím své stejnojmenné akciové společnosti, letos 16. října. „Nikdo ze zúčastněných se zrušením koncertu nesouhlasí,“ řekl ředitel společnosti Vlastimil Ježek. Z koncertu se nicméně podle něj stala politická a společenská otázka a obě strany se dohodly, že lepší bude akci zrušit. Vstupné na vyprodaný koncert podle něj bude v plné výši vráceno.

„Dohodli jsme se, že ustoupíme politickému tlaku a že Anna nebude požadovat kompenzace ani na Nachtigall Artists Management, ani na Obecním domu,“ řekla Kunertová. Dodala, že zpěvačku situace mrzí, ale chápe, že se vymkla kontrole a že vznikly politické tlaky. Management umělkyně podle ní také kontaktovaly české skupiny známé pořádáním demonstrací, kterým se všichni chtěli vyhnout.

Ježek dodal, že i když se strany dohodly, Obecní dům agentuře vynahradí dosud vzniklé náklady na organizaci koncertu prostřednictvím slev na podnájmu Smetanovy síně v příštím a přespříštím roce. Sleva by se měla týkat šesti koncertů a náklady by měly být do milionu korun, řekl. Předseda dozorčí rady Obecního domu a kulturního výboru pražského magistrátu Jan Wolf (KDU-ČSL) řekl, že je nutné brát v potaz fakt, že v Evropě je válka, což má nutně vliv i na pořádání kulturních, společenských či sportovních akcí.

Nětrebková dlouhodobě žije v Rakousku, ale v minulosti pomáhala ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi při prezidentských volbách a nechala se také fotografovat s vlajkou a s představiteli proruských separatistů na Ukrajině, darovala milion rublů separatistickému vůdci Olegu Carjovovi. Po začátku ruského vojenského útoku na Ukrajinu loni v únoru čelila na Západě bojkotu svých koncertů. Následně sice odsoudila válku na Ukrajině, ale od Putina se nedistancovala.