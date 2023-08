Česká policie ve středu převezla z Filipín přes Tchaj-pej do pražské věznice uprchlého muže přezdívaného guru Jára. V tiskové zprávě o tom informovalo policejní prezidium. Jméno eskortovaného muže nekonkretizovalo, z popsaných okolností případu ale vyplývá, že jím je právě zakladatel esoterické školy Poetrie Jaroslav Dobeš. Muž si má odpykat 5,5 roku za znásilnění svých klientek, kterým prováděl takzvané „odháčkování“.

„Bylo jasné, že se muž bude návratu aktivně bránit. O to složitější bylo naplánovat eskortu a co nejvíce eliminovat možné potíže při přestupech a pohybu s uprchlíkem na letištích. Air marshalům cizinecké policie výrazně pomohl nový letecký spoj Tchaj-pej – Praha, který umožnil eskortu s minimální dobou čekání a počtem přestupů v některém z evropských či arabských dopravních uzlů,“ popsalo prezidium téměř čtyřiadvacetihodinový přesun přes Tchaj-wan. Dobeše eskortovali letečtí maršálové z cizinecké policie, kteří fungují jako bezpečnostní doprovod letadel.

Dvaapadesátiletý Dobeš byl na útěku od roku 2012. Pátrala po něm nejen česká policie, ale i Interpol. V roce 2015 ho s jeho spolupracovnicí Barborou Pláškovou zatkli příslušníci filipínské imigrační policie ve městě Dapa na ostrově Siargao. Dvojice potom na Filipínách přebývala v detenčním zařízení a požádala o náboženský azyl. Konečné rozhodnutí o Dobešově vydání trvalo tamním úřadům přes sedm let, protože muž využil všech možností soudního přezkumu.

Dobešova škola nabízela semináře jógy, tantry, astrologie či práce s energií. V komunitě byl muž známý nejen jako guru Jára, říkalo se mu také Óm nadsamec. Podle pravomocného rozsudku znásilňoval své klientky v letech 2004 až 2007, a to s přispěním Pláškové. Tvrdil jim, že jejich všemožné problémy způsobují háčky, které v nich zanechali bývalí sexuální partneři. Na různých seminářích proto dívky takzvaně odháčkovával. Plášková přivedla dívky do stavu bezbrannosti a Dobeš s nimi souložil. Některé ženy poté trpěly posttraumatickou stresovou poruchou.

Pláškovou české soudy potrestaly pětiletým odnětím svobody. Prezidium předpokládá, že její eskorta do Česka se uskuteční stejnou cestou do několika týdnů.

České soudy se případem esoterické školy Poetrie zabývaly od roku 2014. Zlínský krajský soud původně uložil Dobešovi deset let vězení a Pláškové 9,5 roku. Po zásahu odvolacího soudu napodruhé potrestal dvojici 7,5 lety vězení, vrchní soud pak ale Dobešovi snížil trest na 5,5 roku a Pláškové na pět let vězení. Následně justice uznala dvojici vinnou ještě z dalších šesti znásilnění, tresty už jim ale nenavýšila. Veškerá soudní jednání se uskutečnila v nepřítomnosti uprchlé dvojice. Dobeš by proto nyní mohl zažádat o nové konání hlavního líčení, při kterém by již nemohl dostat přísnější trest.

Poetrie fungovala podle médií od roku 1997. Zhruba od roku 2009 se pak na internetu začala objevovat svědectví, že by v komunitě nemuselo být vše v pořádku. Podle státní zástupkyně prošly „odháčkováním“ stovky žen. Řada se podrobila dobrovolně, jiné nikoli. Sexuolog Petr Weiss označil tuto metodu za naprostý nesmysl.

Na Dobešově vydání se podílela česká ministerstva spravedlnosti a zahraničních věcí, podle prezidia podstatně pomohli také filipínští policisté a kriminalisté z Tchaj-peje. „Je pravděpodobné, že díky možnosti využívat přímého spojení Prahy s jihovýchodní Asií a navázání velmi dobré spolupráce s policisty v této části světa se zefektivní a urychlí návrat hledaných osob, kteří se v této části světa skrývají,“ uzavřela policie.