Málokdo se ptá, jak by to tady mohlo vypadat, kdyby se naplnily ty nejhorší scénáře. „Snažíme se společnost uchlácholit tím, že se asi podaří udržet oteplení světa pod 1,5 °C. Pro Česko to ale znamená tři stupně,“ říká ředitel Fakt o klimatu Ondřej Přibyla k tomu, že se Česko otepluje dvakrát rychleji než zbytek světa. Jsou důsledkem vlny veder, které zažíváme? A co horšího nás čeká?

