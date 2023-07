Za všechno může… Hádejte kdo. Když je řeč o Evropě, bývá odpověď jasná – je tu jeden obětní beránek, na kterého vinu běžně svaluje lecjaká vláda zemí Evropské unie. A teď totéž udělal i jeden významný představitel české diplomacie. To a mnoho dalších věcí se dozvíte v newsletteru Ředitelé Evropy – je o české roli v Evropě a o dění v Evropské unii. Můžete vám každý čtvrtek chodit zdarma do vašich emailů. Odebírejte!

Vzrušení v Praze

Kdo může, nejspíš bude ve čtvrtek a v pátek někde u vody. Ale třeba policisté budou mít v Praze hodně práce. A Tomio Okamura nejspíš na Facebook napíše něco jiného, než co si zrovna dává k obědu. Víc bohužel naznačit nemůžeme, ale ve čtvrtek večer a v pátek ráno a dopoledne sledujte hn.cz.

Mise do Česka

Ohlášenou misi evropských liberálů z ALDE do Česka k ověření, jestli je Babišovo ANO ještě liberální hnutí a jak s ním případně naložit, povedou nebývale seniorní politici. Jde hned o tři místopředsedy ALDE, konkrétně zástupkyni nizozemské vládní strany D66 Annelou van Egmondovou, dánskou exministryni Evu Kjer Hansenovou a bývalého rumunského vicepremiéra Dana Barnu, zjistili Ředitelé Evropy. Do Prahy přijedou začátkem září. Babišova teze, že kritika z ALDE je jen kampaň „bezvýznamné“ maďarské strany, neplatí. Na summitu liberálů minulý týden mluvili o nutnosti držet se principů a hodnot také vysoce postavení politici, nizozemská vicepremiérka Sigrid Kaagová a její irský protějšek Micheál Martin. Svědčí to o míře frustrace liberálů ze směřování ANO.

Babiš přes čáru

Andrej Babiš se – opět – pokouší udělat hlavní téma z migrace. Stačí si projet jeho Twitter a vidíme, že o ní píše snad víc než o vládním úsporném balíčku. Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) podle něj v červnu v rámci EU uzavřel dohodu, kvůli které bude muset Česko platit miliardy ročně, pokud nebude chtít přijmout uprchlíky. A premiér Petr Fiala podle Babiše zradil – to už je výrok totálně přes čáru a do politické debaty nepatří, protože může legitimizovat až násilí. My jsme za vás vzali Babišova tvrzení jedno po druhém a konfrontovali je s realitou. Je Babiš „pouze“ úplně nekompetentní, nebo otevřeně lže? Čtěte.

Prosvištíme si: Za všechno může…

Čína je hrozba a Evropská komise dělá málo pro to, aby jí EU dokázala čelit. Na debatě na německém velvyslanectví v Praze to za přítomnosti poloviny Ředitelů Evropy řekl náměstek ministra zahraničí Jiří Kozák (ODS). Jsme překvapeni – taková tvrdost k Číně by jednak v nemalé části ODS (a zdaleka nejde jen o Jana Zahradila) určitě narazila. A jednak je Evropská komise ve vztahu k Číně považována spíše za jestřába. Například tento projev předsedkyně komise Ursuly von der Leyenové Američané pochvalně citují. Převzali její koncept, že je nutné zbavit náš vztah s Čínou rizik (de-risking). Kruhy k Číně velmi kritické proto von der Leyenovou chválí, jak ukazuje třeba tato povedená karikatura. Proto si myslíme, že náměstek Kozák prostě jen udělal to, co vlády všude v EU praktikují už tradičně – když nevíš, sval vinu na Evropskou komisi.

Ano, Ursulo

Lídři členských zemí EU (včetně premiéra Fialy) na summitu v Bruselu podpořili přístup, který k Číně von der Leyenová razí. Tedy omezit závislost v citlivých technologiích nebo surovinách, ale jinak spolu dál obchodovat. Otázkou samozřejmě je, jestli jde o reálnou strategii. A o to, jestli se státy EU nezhádají nad tím, jak ji posléze konkrétně naplnit v praxi. Tady se dozvíte víc.

Češi nesnídali

Ráno před druhým dnem summitu v Bruselu se konala snídaně pro lídry vybraných států a kromě croissantů se podávalo rozšíření EU o Ukrajinu. Snídani svolali Nizozemci dohromady s Francouzi a Němci a pozvali dalších sedm zemí. Premiér Petr Fiala pozvánku nedostal. „Není to problém. Schůzka byla pro země, které jsou spíš skeptické k rozšíření a které chtějí víc většinového hlasování v EU. A to není případ Česka,“ řekl k tomu pak Fiala na dotaz Ředitelů Evropy. Chyba lávky. Jednak nešlo jen o skeptiky rozšíření – byli tam Poláci či Rumuni. Ale především: pokud chce Česko ovlivnit nějakou debatu, a vláda chce dostat Ukrajinu do EU, mělo by chtít být součástí těchto diskusí. Fiala by tu (opět) slyšel, že bez zrušení jednomyslnosti v některých otázkách žádné další rozšíření EU nebude.

Když dva dělají totéž

Pravá ruka Petra Fialy pro Evropu, poradce Tomáš Pojar, si na summitu postěžoval, že Ředitelé Evropy nekritizují Španělsko za to, že během jeho předsednictví EU tam proběhnou předčasné volby. Pád Topolánkovy vlády při českém předsednictví v roce 2009 se přitom kritizoval velmi. Španělé, kteří začali předsedat unii 1. července, skutečně půjdou koncem měsíce k předčasným volbám a jistě to není ideální. I Tomáš Pojar ale ví, že je rozdíl mezi ohlášenými volbami zkušenějšího členského státu během jeho už pátého předsednictví, než když si nováček shodí vládu – ke svému vlastnímu překvapení – po třech měsících svého vůbec prvního předsednictví. Tomáši Pojarovi děkujeme, že na nás myslí, a posíláme mu písničku jeho oblíbené kapely.

Cena útěchy

Pokud španělský premiér Pedro Sánchez ony předčasné volby prohraje, Česko se bude moct trochu radovat. Prezident Petr Pavel by se totiž automaticky stal – pozor – nejvíc sexy politikem EU! Ano, Pavel je ve finále právě s krasavcem Sánchezem (podle satirického účtu DG MEME).

Ostře sledované: Česká schizofrenie

Přes 70 procent Čechů souhlasí s tvrzením, že bohatší země EU by měly přispívat těm chudším. Ale jen 40 procent si myslí, že je správné, aby Česko, až bude patřit mezi ty bohatší země, dostávalo z evropského rozpočtu méně než dnes. Tuhle nelogičnost ukázal velký výzkum ústavu STEM. Pozitivním zjištěním je naopak fakt, že vystoupení z EU momentálně v Česku není relevantní téma, na rozdíl od situace před pár lety.

Fialovi nahnědlí kamarádi?

Politická konkurence Petru Fialovi vyčítá, že on osobně a jeho ODS obecně vidí velmi blízkého partnera v italské premiérce Giorgie Meloniové. Ta kdysi obdivovala fašismus a Benita Mussoliniho. Jak je to doopravdy? Meloniové strana v tomto směru dnes úplně „čistá“ není, ona sama ale ano. Tvrdit, že by chtěla s italskou demokracií udělat totéž co Orbán v Maďarsku, je absurdní. Přesto i u Meloniové najdeme jisté problémy v tom, jak fašistickou minulost Itálie dnes posuzuje. Jaké a jak jsou vážné? A může být Itálie oním klíčovým partnerem Česka? Rozebrali jsme.

Kotelník Braun

Nejvlivnější český úředník v Evropské komisi Daniel Braun loni na tomto místě slíbil, že během letošního velkého hudebního festivalu Rock Werchter to aspoň jednou rozbalí přímo v kotli pod pódiem. A tyto fotky nám teď Braun, šéf kabinetu eurokomisařky Věry Jourové, poslal jako důkaz. Polovina Ředitelů Evropy zocelená účastí v bezpočtu mosh pitů, si sice myslí, že pokud daná osoba neprovede aspoň jednou crowd surfing nebo se hrdě nepostaví do wall of death, tak se nejedná o skutečný zážitek z kotle. Ale budiž, Braun se na Werchteru, jak vidno, skutečně zapojil do centra dění! Obdivně tleskáme a posíláme mu písničku kapely, na kterou to v neděli rozjel – a ne, text není o našem vztahu s ním:)

Rozředěný Visegrád

Česko začalo na rok předsedat visegrádské čtyřce. Podle expertů k tomu přistoupilo vlastně docela dobře. Členové vládní koalice se budou držet při zemi kvůli zásadním rozporům s vládou Viktora Orbána ohledně Ukrajiny a dalších věcí a zaměří svou pozornost na spolupráci občanské společnosti v daných zemích. Ministři chtějí V4 naředit přizváním dalších států ke spolupráci, psali jsme tady. Že tím ale není řečeno vše, píšeme na konci toho newsletteru.

Co si přečíst

• Jak ruská elita reagovala na Prigožinovu vzpouru? Útěkem z Moskvy či prací na zahrádce.

• Česko chce rozvíjet jednotný evropský trh, doma ale jeden koaliční poslanec usiluje o zavedení pravidel pro zdravotní pojištění cizinců, které kritizuje Evropská komise i ministerstvo zdravotnictví, napsali jsme minule. Tady jsou podrobnosti celého sporu od našeho kolegy z HN.

• Vláda estonské premiérky Kaji Kallasové zvyšuje daně kvůli navýšení armádního rozpočtu na tři procenta hrubého domácí produktu. Proč? Psali jsme.

Evropa podle…

Henry Foy, bruselský zpravodaj Financial Times, autor newsletteru Europe Express

Od ruské invaze na Ukrajinu jsme od EU i NATO slyšeli hodně o tom, jak spolu spolupracují lépe než kdykoli předtím. A jak plánují spolupráci ještě prohloubit. Tuhle rétoriku teď čeká velmi náročný test: Ukrajina. Kyjev se chce stát členem obou organizací a tím i západního demokratického světa. Nyní ale není připraven ke vstupu ani do jedné. To znamená, že EU i NATO musí úzce koordinovat své vystupování, činy a sliby, aby si Ukrajinci nemohli ani náznakem začít myslet, že je jejich západní spojenci přestávají podporovat (nebo ještě hůře, že toho sice hodně naslibují, ale v praxi to neplní). Prezident Zelenskyj potřebuje svým těžce zkoušeným lidem prezentovat nějaký pokrok. A EU i NATO k tomu musí přispět.

Co si poslechnout/kam zajít

• Kam v létě na výlet s dětmi? Tady je 21 tipů od redaktorů HN včetně obou Ředitelů Evropy.

• Stará globalizace byla iluzí, ale nový svět nemusí být o moc horší.

• Ruská invaze na Ukrajinu v Češích (konečně) probudila lásku k solárům. A (konečně) tak měníme i zákony. Takže jak si poslat elektřinu třeba z chalupy do bytu?

Tečka podle Ondřeje Housky

Viktor Orbán mohl dělat cokoliv, ale většina české pravice ho nikdy nekritizovala – dokud nevypukla válka na Ukrajině. Kritika současné polské vlády byla stejným tabu, a to až do minulého týdne. Poté, co Orbán a polský premiér Morawiecki na summitu v Bruselu zneužili téma migrace, Petr Fiala konečně řekl, že se chovají proti českým zájmům. To to trvalo. Ideologické ohledy ODS brání říct proti polské vládě strany Právo a spravedlnost cokoliv. Strategicky důležité je přitom pro Česko Polsko jako země, nikoliv jeho současná vláda. A že v době války není dobré narušovat jednotu EU? To sice není, ale dělají to sami Poláci jednak tím, jak se chovají ohledně migrace, jednak třeba tím, že po Německu požadují reparace za druhou světovou válku. Bylo by dobré, kdyby se teď Češi zachovali jako Slováci – ti se, poměrně demonstrativně, od 1. července stali plnohodnotnými členy Skupiny přátel vlády práva v EU. S jasnou narážkou na to, že nesouhlasí s nedemokratickým jednáním polské a maďarské vlády. A Češi? Této skupiny se účastní od jara jen na úřednické úrovni. „Ohledně možnosti plnohodnotného členství bude nezbytné vést debatu na vládní úrovni,“ napsala mi mluvčí ministra pro evropské záležitosti Martina Dvořáka. Tak věřme, že debata jednak vůbec začne a jednak že pozitivnímu výsledku opět nezabrání ideologie.