Kvůli sobotní rvačce mezi Romy a Ukrajinci v centru Pardubic svolala místní romská komunita na nedělní odpoledne demonstraci proti násilí. Asi 400 lidí se následně vydalo na pochod městem a došli až na místo incidentu. Poté se pokojně rozešli.

K uvedené rvačce došlo v sobotu ve večerních hodinách v Anenské ulici. Podle informací HN se porvali tři Ukrajinci s asi patnácti Romy. Jeden skončil se zraněním v nemocnici, ošetření si vyžádalo dva stehy, poté byl zraněný z nemocnice propuštěn. Podle zraněného Roma bitku vyprovokovali Ukrajinci, kteří Romům údajně vyhrožovali již předchozí den. „Bránili jsme se, jeden z Ukrajinců vytáhl nůž a bodl mě," řekl agentuře ČTK zraněný účastník bitky.

Následně se romská komunita začala prostřednictvím sociálních sítí svolávat k demonstraci před pardubickým nádražím. Vystoupilo na ní několik řečníků. „Nechceme násilí v České republice, bojíme se o své ženy a děti,” uvedl jeden z řečníků.

Posléze se řečníci zaměřili na protiukrajinské projevy. „Ať táhnou domů, nechceme tu násilí, zákony mají platit pro všechny,” zaznělo.

Řečníci zároveň vyzývali, aby se Romové semkli a uspořádali velkou protivládní demonstraci v Praze. „Pokud vláda nekoná a nechce nám pomoci, tak bude konat někdo jiný a to budeme my,” řekl jeden z řečníků.

„Chceme upozornit vládu na to, že i my jsme občané Česka a nechodíme ozbrojeni po městě a neútočíme. Chceme žít poklidně. Jsme tu proto, že situace mezi Romy je napjatá. Tento případ ze soboty není ojedinělý, je teprve druhý medializovaný. Přibývá konfliktů mezi Ukrajinci a Romy, myslím, že je to zbytečné," řekl agentuře ČTK jeden z účastníků protestu Ferdinand Baník.

Na shromáždění vystoupila také mluvčí pardubické krajské policie Markéta Janovská. Podle ní policie dosud nikoho neobvinila, případem se zabývá pro podezření ze spáchání výtržnictví. „Probíhají výslechy a další úkony, je možné, že dojde k rozšíření trestního stíhání na jiné trestné činy. V této souvislosti vás chci požádat, aby nedocházelo k eskalaci násilí," řekla přítomným. Zároveň je vyzvala, aby každý, kdo má k incidentu nějaké informace, je sdělil na místě nebo telefonicky policistům.

Poté se dav lidí za doprovodu několika aut státní i městské policie vydal na pochod městem. Prošel centrem města třídou Míru a pokračoval do Anenské ulice, kde se rvačka stala. Po celu dobu pochodující skandovali hesla „My jsme tady doma”, „Ukrajince tu nechceme” nebo „Chceme bezpečnost”. Poté co došli na místo incidentu, se po chvíli rozešli.

Pardubická demonstrace není první, kterou vyvolal konflikt mezi Romy a Ukrajinci. Jedna už se odehrála v červnu v Brně. Tam napětí mezi Romy a Ukrajinci vzniklo po incidentu, při němž poblíž brněnské přehrady v průběhu festivalu ohňostrojů zemřel mladý Rom. Podle nepotvrzených informací byl útočníkem Ukrajinec.

Asi tisíc lidí přišlo několik dní po incidentu na prostranství před Janáčkovým divadlem v Brně, kde zavzpomínali na mrtvého Roma. Pieta se se však posléze změnila na protivládní demonstraci, přestože mělo původně jít o poklidné setkání.

Nedělní protestní shromáždění v Pardubicích bylo podle ministra spravedlnosti Pavla Blažka (ODS) svolané v rozporu se zákonem. Podobné akce mohou časem dospět k podobným konfliktům, jako je nyní ve Francii, napsal ministr v neděli na twitteru. Ve Francii už pět nocí pokračují násilnosti v ulicích po smrti sedmnáctiletého mladíka, kterého zastřelil policista.

Ve Francii vypukly protesty po smrti sedmnáctiletého mladíka a trvají už pět nocí. Za dnešní noci, která byla podle úřadů klidnější, bylo zraněno 45 policistů a četníků, zapáleno 577 vozidel a 74 budov a na veřejných komunikacích zaznamenáno 871 požárů. Policie nasadila do ulic 45.000 policistů a četníků.