Dezinformace beru vážně. Český stát je bere také vážně a to, jaká je tady situace, tomu nasvědčuje. Když to srovnáte s jinými zeměmi, tak si nestojíme tak špatně," tvrdí vládní poradce pro národní bezpečnost Tomáš Pojar, který dostal na starost agendu zmocněnce pro dezinformace. "Nepropadejme panice," říká k tomu, že příliš silný boj proti dezinformátorům by prý jejich pozici mohl ještě posílit.

"Vůbec nemám problém s vypnutím dezinformačních webů v době krize. Na druhou stranu se dezinformace nejvíce šíří po sociálních sítích, takže to, že vypnete nějaký web, vůbec neznamená, že šíření jakýmkoliv způsobem ovlivníte," říká Pojar k tomu, zda by Česko na boj s dezinformacemi potřebovalo zákon.

Podle něj ruská agrese na Ukrajině naopak mnohým z těch, kteří dezinformacím podléhali, otevřela oči. "Každá společnost je nějakým způsobem náchylná, ale myslím si, že situace není tak špatná.“