Reportérka týdeníku Respekt Ivana Svobodová říká, že co se týče dezinformací, slyšela nejvyhrocenější příběhy na Ukrajině, která čelí ruské agresi. „Ukrajincům nevěří příbuzní v Rusku, že to video jejich zničeného domu, vedle kterého zakopali zabité sousedy, nezfalšovali nebo jim ho někdo nepodstrčil,“ říká u příležitosti publikace rozsáhlého projektu Aktuálně.cz My a dezinformace.

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci.