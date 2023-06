Předseda vládních lidovců a vicepremiér Marian Jurečka svolal na středeční odpoledne mimořádnou tiskovou konferenci. Mohla by se týkat výměny ministra zemědělství Zdeňka Nekuly (KDU-ČSL), kterého by podle serveru Seznam Zprávy mohl nahradit šéf poslaneckého klubu KDU-ČSL Marek Výborný. Lidové noviny ve středu uvedly, že lidovci hledají náhradu za ministra zemědělství od začátku května. Změnu ČTK potvrdilo několik zdrojů, mimo jiné členů sněmovního zemědělského výboru. Za důvod označil jeden z nich obecnou nepřipravenost Nekuly na řízení resortu a nezkušenost vedoucí k chybám v komunikaci.

To, že nástupcem Nekuly má být Výborný, potvrdily i zdroje České televize (ČT). Ta ve středu v poledne uvedla, že podle těchto zdrojů se zvažovala varianta oslovit na funkci místo Nekuly odborníka, ale převážil názor, že by to měl být někdo se silným politickým mandátem. Mezi lidovci panovala dlouhodobá nespokojenost s Nekulou v čele ministerstva zemědělství, uvedla ČT s odvoláním na své zdroje.

Jurečka vystoupí s mimořádným sdělením ve sněmovně ve 14:30, informoval mluvčí KDU-ČSL Simon Dytrych. Nechtěl upřesnit, čeho se bude vystoupení vicepremiéra týkat. Podle spekulací je však aktuální věcí výměna ministra zemědělství. Seznam Zprávy napsaly, že by měl Nekula skončit tento, nebo příští týden. Favoritem na jeho místo je podle médií Výborný.

Lidové noviny napsaly, že lidovci hledají náhradu za Nekulu od začátku května. Odborným kandidátem byl podle listu současný náměstek Miroslav Skřivánek, který však ministerskou funkci nepřijal. Za další kandidáty list označil vedle Výborného bývalého vicepremiéra Pavla Bělobrádka, místopředsedy strany Jana Bartoška, Šárku Jelínkovou či europoslankyni Michaelu Šojdrovou.

Nekula čelil kritice například v květnu, kdy na Twitteru děkoval řediteli řetězce Lidl za slevu na mouku. Jurečka se ho tehdy zastal a uvedl, že v posledních měsících učinil kroky ve prospěch občanů, které vedly ke snížení cen základních potravin v obchodech. Po zásahu premiéra Petra Fialy (ODS) musel před měsícem Nekula také vycouvat z plánu zakázat uvádění produktů s CBD z konopí na trh.

Pokud Nekula skončí, jediným lidoveckým ministrem z původní sestavy od jmenování Fialovy vlády zůstane ministr práce Jurečka. Loni v říjnu skončila v čele ministerstva životního prostředí Anna Hubáčková (za KDU-ČSL), kterou vystřídal letos od března místopředseda lidovců Petr Hladík.