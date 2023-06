Přes 70 procent české veřejnosti se shodne na tom, že je třeba v brzké době udělat nějaký výrazný zásah do důchodového systému tak, aby byl udržitelný i do budoucna. Ukázal to výzkum společnosti Kantar pro Českou televizi. Lidé se už ale neshodnou, jak by reforma měla vypadat. Skoro 68 procent lidí odmítá, aby se zvyšoval věk odchodu do důchodu a byl vázán na dobu dožití, což chystá ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL). Největší podporu, od tří pětin občanů, má navýšení plateb pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) a lidi pracující na dohodu.

Polovina lidí podle průzkumu je pro zpřísnění podmínek pro předčasný důchod. Naopak 57 procent nesouhlasí s tím, aby byly nové důchody nižší a lidé by si na ně měli více šetřit. Kladně se k tomu záměru kloní 41 procent lidí.

Vládní návrh změny v penzích zahrnuje pomalejší řádné valorizace důchodů a zpřísnění podmínek pro předčasnou penzi. Obsahuje také nahrazení nynějších pravidel mimořádných valorizací penzí v podstatě dočasným přídavkem. Zpomalení valorizace a přísnější podmínky mají podle ministerstva práce a sociálních věcí přispět ke zmírnění propadu důchodového systému a snížení zadlužování.

Lidé odmítají, aby věk odchodu do důchodu byl závislý na očekávané době dožití. S takovým návrhem nesouhlasí 68 procent lidí.

„Například v otázce věku odchodu do důchodu by s návrhem souhlasilo sedmdesát procent voličů ODS nebo TOP 09, ale méně než polovina voličů Starostů, Lidovců a Pirátů,“ řekl Ranocha v České televizi.

Kantar provedl průzkum v době od 15. května do 2. června a zúčastnilo se ho 1200 lidí.