Člověk, který chce žít dlouho a být v dobré kondici, by měl sportovat. To není nic nového. Vědci i lékaři ale zjišťují, že nestačí jen vytrvalostní sporty jako třeba běh. Velkou roli pro lidské zdraví hrají i svaly. A to zejména v pozdějším věku. Proto by součástí pohybových aktivit mělo být i posilování. A platí jednoduché pravidlo: čím je člověk starší, tím více by se mu měl věnovat.

A jak často bychom se měli hýbat? Vědci mají jasno. Počítá se každá hodina, jak dokazuje velká studie zaměřená na vztah mezi vytrvalostními pohybovými aktivitami, posilováním a rizikem úmrtí.