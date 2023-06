Vládní úsporný balíček ještě není schválen a ministr financí Zbyněk Stanjura z ODS už připravuje balíček číslo 2. A to i přesto že v rozhovoru pro HN před časem avizoval, že žádný balíček II. nebude. To by prý totiž znamenalo, že jedničku udělala...

6. 6. 2023 ▪ 16:51 min.