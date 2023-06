Prezident Petr Pavel v pondělí na Pražském hradě jmenoval někdejšího předsedu Nejvyššího správního soudu (NSS) Josefa Baxu, profesora ústavního práva Jana Wintra a bývalou prezidentku Soudcovské unie Danielu Zemanovou ústavními soudci. Jde o první členy Ústavního soudu (ÚS), které Pavel vybral po své březnové inauguraci. Kandidáty minulý týden schválil Senát.

Trojice nováčků v patnáctičlenném týmu ústavních soudců zaplnila místa po Jaroslavu Fenykovi, Janu Filipovi a Miladě Tomkové, jejichž desetiletý mandát skončil 3. května. V neděli vypršelo funkční období také Vladimíru Sládečkovi, kandidáta na toto místo prezident zatím neoznámil. O Baxovi se spekuluje jako o možném adeptovi na předsedu Ústavního soudu po Pavlu Rychetském, jehož mandát vyprší 6. srpna. Prezident to nepotvrdil, ale ani nedementoval.

Pavel při ceremoniálu řekl, že nebude skrývat uspokojení ze jmenování první trojice kandidátů. Odmítl však, že by šlo o jeho vítězství. „Jmenováním tří velice kvalitních lidí do funkcí ústavních soudců jsme vyhráli všichni,“ uvedl. Jde podle něj o úspěch nových soudců, ale také všech, kdo se na jejich výběru podíleli. Trojici popřál mnoho úspěchů a zdraví. Nepochybuje o tom, že budou nezávislými a spravedlivými soudci. „A zítra do práce,“ řekl při přípitku Rychetský.

Třiašedesátiletý Baxa je soudcem od roku 1984. Předsedou NSS byl jmenován hned po jeho ustavení v roce 2003, a to až do září 2018. Podílel se na založení Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. V roce 1998 se stal prvním náměstkem ministra spravedlnosti a byl jím až do roku 2002 – pracoval postupně pro Otakara Motejla, Jaroslava Bureše a Pavla Rychetského před jeho odchodem mezi ústavní soudce.

Čtyřiačtyřicetiletý Wintr vystudoval souběžně s pražskou právnickou fakultou také historii a politologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Z práva i politologie má doktorský titul. V roce 2019 se stal tajemníkem Stálé komise Poslanecké sněmovny pro Ústavu ČR, působil také jako člen Legislativní rady vlády. Wintr působil rovněž v rozkladové komisi Českého statistického úřadu či v Etické komisi Českého rozhlasu. V letech 2012 až 2017 byl i členem Rady ČTK, které v letech 2014 až 2015 předsedal.

Jednapadesátiletá Zemanová je soudkyní od roku 2001, dosud působila jako místopředsedkyně ústeckého krajského soudu pro pobočku v Liberci. Předtím pracovala u Nejvyššího správního soudu a poté u pražského městského soudu. V čele Soudcovské unie stála v letech 2014 až 2020. Zaměřovala se zejména na oblast přípravy a výběru soudců, podmínky působení a výběru funkcionářů a problematiku státní správy soudů. Od Jednoty českých právníků získala medaili za přínos justici.