Ústavně-právní výbor Senátu ve středu překvapivě nepodpořil do Ústavního soudu dva z favoritů, které mu předložil prezident Petr Pavel – Josefa Baxu a Danielu Zemanovou. Uspěl pouze profesor ústavního práva z Univerzity Karlovy Jan Wintr. Je to prohra i pro poradní tým v čele s Janem Kyselou, který prezidentovi kandidáty na Ústavní soud předvybírá. To, že neprošel zejména Baxa, který byl současně favoritem na post předsedy, které se uvolní počátkem srpna odchodem Pavla Rychetského, jej překvapilo.

Překvapilo vás hodně, že hlavní favorit neprošel?

Ano. Ale bylo to jen ve výboru, je otázka, jaký to bude mít vliv na celé plénum. I proto, že mi není jasná povaha výhrad vůči jednomu či druhému kandidátovi.