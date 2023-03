Výběr nových ústavních soudců již začal. Sedmičlenná komise vedená Janem Kyselou odstartovala pohovory s prvními adepty na místa, která se letos uvolní. Již 3. května totiž vyprší mandát třem soudcům – Miladě Tomkové, Jaroslavu Fenykovi a Janu Filipovi. A do konce roku dalším čtyřem. Kysela v rozhovoru pro HN popisuje, jak bude probíhat výběr a podle čeho všeho se bude jím vedená komise rozhodovat, koho doporučí prezidentu Petru Pavlovi. Ten potom tři finálová jména navrhne Senátu.

Vy jste vyzvali soudy a instituce, aby vám poslaly jména vhodných kandidátů na ústavní soudce. Mají tedy soudy vybírat adepty ze svého středu, nebo mají volnější ruku?

Záleží to na úvaze toho adresáta. Mám ve svém okolí někoho, o kom si myslím, že by to mohl být? Je to můj kolega na soudě, šikovný advokát, který před soudem vystupuje, nebo je to někdo, koho znám z jiné praxe? My to úmyslně nijak neomezujeme, jen zdůrazňujeme, že nehledáme někoho, kdo bude na Ústavním soudu reprezentovat advokáty, soudce či státní zástupce, ale někoho, pro něhož jsou zkušenost a profesní výbava dobrým předpokladem, aby byl soudcem Ústavního soudu.