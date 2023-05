Ukrajinský Červený kříž uvedl, že ruský vzdušný útok z noci na toto pondělí zničil jeho sklad humanitární pomoci v Oděse. Poškozena byla při jiném útoku také mobilní nemocnice v Mykolajivu. Zařízení musela přerušit činnost, nikdo z pracovníků nebyl zraněn.

Osmého května byl při raketovém útoku na Oděsu zničen sklad ukrajinského Červeného kříže o rozloze 1000 metrů čtverečních. Požár zcela zničil humanitární pomoc uloženou ve skladu," uvedla na facebooku ukrajinská pobočka této mezinárodní organizace s tím, že distribuce pomoci a některé další služby musely být pozastaveny.

Červený kříž dále uvedl, že při nedělním útoku byla poškozena jeho mobilní nemocnice v Mykolajivu. Zničena byla část vybavení a nábytku. "V současné době probíhá odstraňování následků ostřelování, po kterém bude nemocnice obnovena v běžném provozu, ale na jiném místě," uvedla organizace.

Ukrajina v noci na pondělí zažila další mohutnou vlnu ruských vzdušných útoků, jejichž terčem byl kromě Oděsy také Kyjev a další ukrajinská města. V přístavním městě mimo jiné shořel sklad potravin, kde podle mluvčí ukrajinského jižního velitelství Natalije Humenjukové zemřel pracovník ostrahy. Další tři lidé byli zraněni. Podle mluvčího ukrajinských vzdušných sil Jurije Ihnata vypustili Rusové osm protilodních střel Ch-22, z nichž část dosáhla svých cílů v Oděské oblasti.

Další sankce proti Rusku

Nedlouho po útocích Evropská komise podle agentury AFP oznámila, že předložila členským státům Evropské unie návrh jedenáctého sankčního balíku vůči Rusku. Země mají návrh jedenáctého balíčku od pátku. Cílem nového balíčku je zamezit obcházení opatření, která sedmadvacítka uvalila na Rusko už dříve v souvislosti s jeho invazí na Ukrajinu.

"Cílem je zabránit tomu, aby zboží se zákazem vývozu do Ruska našlo způsob, jak zásobovat ruskou armádu," řekl mluvčí Evropské komise Eric Mamer. Balík by například zavedl nový mechanismus pro omezení unijního vývozu do třetích zemí, které jsou spojovány s obcházením sankcí.

Návrh EK se mimo jiné zaměřuje na osm čínských a hongkongských společností obviněných z dovozu citlivého zboží do Ruska. Deník Financial Times již dříve během dneška informoval, že dotčenými společnostmi jsou 3HC Semiconductors a King-Pai Technology se sídlem v pevninské Číně a dále Sinno Electronics, Sigma Technology, Asia Pacific Links, Tordan Industry a Alpha Trading Investments v Hongkongu.

Členské země EU - které musí sankce jednomyslně schválit - budou o návrhu opatření jednat ve středu, uvedly diplomatické zdroje agentury Reuters. Některé z nich naznačily, že diskuse o nových sankcích budou mezi státy sedmadvacítky napjaté a zdlouhavé, protože návrh by mohl narušit hospodářské a politické vazby s třetími státy.

Zatím poslední, desátý sankční balík schválila Evropská unie na konci letošního února, rok po ruském vpádu na Ukrajinu. Opatření se týkala bankovního sektoru, exportu technologií využitelných pro vojenské účely nebo vývozu ruských surovin.