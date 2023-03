Nejde o to, že na důchody nebude, ale o to, že když budeme mít ten systém neudržitelný, tak budeme dávat na důchody tolik, že nebude na spoustu jiných věcí,“ říká v rozhovoru se Světlanou Witowskou předseda Národní rozpočtové rady vlády Mojmír Hampl. Inflací podle jeho slov nejvíce trpí zaměstnanci, a pokud jde o důchody, každý by měl přemýšlet, jak se zajistit na stáří, a nespoléhat jen na stát.