Policie zatím zahájila sedm trestních řízení proti lidem, které zajistila při incidentu před Národním muzeem. V České televizi to uvedl policejní prezident Martin Vondrášek. V diskusním pořadu Otázky Václava Moravce se zároveň zastal pražských policistů, jejich zákrok byl podle něj v souladu se zákonem.

Incident se stal v sobotu 11. března, kdy se několik stovek účastníků protivládní demonstrace na Václavském náměstí pokusilo vniknout do budovy muzea a strhnout z ní ukrajinskou vlajku. Policie tam zajistila 20 lidí, tři policisté byli podle ní zraněni. Následně odmítla tvrzení, že by konfliktní situaci rozdmýchávala. Uvedla, že k použití donucovacích prostředků přistoupila až v době, kdy někteří účastníci stupňovali svoji agresivitu a nereagovali na opakované výzvy. I ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) následně zákrok označil za profesionální.

Vondrášek dnes zrekapituloval, že dvacítku lidí policie zajistila zejména pro neuposlechnutí výzvy. Ze sedmi zahájených trestních řízení se dvě týkají projevů při shromáždění, další dvě podezření z útoku na úřední osobu a zbylá tři napadení projíždějícího auta s ukrajinskou poznávací značkou, kde policie řeší možné poškozování cizí věci, výtržnictví a násilí proti skupině obyvatel.

Do incidentu se zapojil i děkan národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické Miroslav Ševčík, což byl jeden ze spouštěčů sporu o jeho setrvání ve funkci. Ševčík tvrdí, že pouze doprovázel muže zbitého policií. Vondrášek k tomu dnes řekl, že Ševčík na místě mluvil s jedním z velitelů zásahu a ten mu sdělil, že pokud byl svědkem protiprávního jednání, má to jít nahlásit na nejbližší služebnu do Krakovské ulice. "To se nestalo," konstatoval policejní šéf.

Vondrášek doplnil, že při vnitřní kontrole policie řeší kvůli situaci u muzea 14 podání, z toho 13 v režimu upozornění, které na rozdíl od stížností zpravidla podávají takzvané nezúčastněné osoby - tedy nikoliv přímí účastníci děje. Dodal, že policie si moc dobře uvědomuje právo na svobodu shromaždování a svobodu projevu a také svou pouze podpůrnou roli při veřejných shromážděních, na kterých plní hlavní úlohu jejich svolavatel, pak obec a až poté policisté.