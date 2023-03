V nedávných prezidentských volbách se jí nepodařilo postoupit do druhého kola. Ekonomku a bývalou rektorku Mendelovy univerzity to ale neodradilo. „No já myslím, že ano. Každý se mě ptá, jestli už jsem zapomněla to špatné, ale já myslím, že s tím odstupem času se na to člověk dívá stále víc a víc racionálně. A já myslím, že ta zkušenost je veliká a mě ten optimismus kandidovat znovu, doufám, do těch pěti let neopustí,“ odpověděla Nerudová na otázku: Půjdete do toho za pět let znovu? Založit vlastní politickou stranu však nehodlá.

Dotaz padl při vyhlašování výsledků prestižní ankety Hospodářských novin TOP ženy Česka, kterého se Nerudová v pondělí večer účastnila – a vyhrála v kategorii TOP žena veřejné sféry.

Na Slovensku, kde je prezidentkou Zuzana Čaputová, trvalo troje volby, než byla zvolena žena. „U nás bychom se toho mohli dočkat dříve,“ řekla Nerudová.

Bývalá rektorka Mendelovy univerzity skončila v prvním kole prezidentské volby třetí, do druhého kola nepostoupila. Navíc dostala proti předpovědím méně hlasů. Získala si jen necelých 14 procent voličů, ač jí předvolební průzkumy dávaly šanci na více než 20 procent. Prezidentské volby nakonec vyhrál Petr Pavel, který v druhém kole porazil expremiéra Andreje Babiše (ANO).

Nerudová vystudovala obor hospodářská politika a správa na Provozně ekonomické fakultě Mendelovy univerzity, v roce 2005 zde získala doktorát. V letech 2009 až 2014 byla proděkankou a v letech 2014 až 2015 prorektorkou celé univerzity, následně rektorkou. Z funkce odcházela v roce 2022. Nedlouho po jejím odchodu univerzita přišla o akreditaci pro doktorské studium ekonomických oborů, protože mnozí studenti získali tituly rychleji než za standardní tři roky.

Nerudová je již téměř dvacet let vdaná za právníka Roberta Nerudu, spolumajitele vlivné advokátní kanceláře Havel & Partners (vlastní podíl ve výši 4,11 procenta). V souvislosti s kandidaturou Nerudové na Hrad se objevily otazníky nad jeho potenciálním střetem zájmů. Prezident jmenuje soudce, udílí milosti, může zastavit trestní stíhání. Kancelář Havel & Partners přitom získává zakázky u státních institucí a podniků.