Vedení Vysoké školy ekonomické (VŠE) jedná o tom, co bude s působením Miroslava Ševčíka v čele Národohospodářské fakulty. Rektor Petr Dvořák vyzval Ševčíka k rezignaci poté, co se okolo něj vrší problémy. Děkan chce na rozhodnutí více času, protože na fakultě nejsou všichni zaměstnanci. „Požádal jsem o přiměřenou dobu na rozmyšlenou. Část zaměstnanců je na jarních prázdninách a chtěl bych to s nimi projednat,“ nastínil postup dalších dní Ševčík. Jarní prázdniny končí tento týden.

Naposledy se Ševčík účastnil incidentu v centru Prahy, kdy byl během demonstrace ve skupině lidí snažících se z Národního muzea strhnout ukrajinskou vlajku. I přes dřívější potíže, které v minulosti děkana provázely, ho rektor k odstoupení vyzval poprvé.