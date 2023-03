Předseda opoziční SPD Tomio Okamura se stal v úterý poslaneckým rekordmanem v řečnění. Na jednání sněmovny k vládnímu návrhu změny valorizace penzí měl promluvu dlouhou sedm hodin a sedm minut. I kvůli takto dlouhým projevům absolvují poslanci tento týden několikadenní jednání, které se nejspíš potáhne až do neděle. Část z nich si proto do kanceláří přinesla spacáky. Aby podobným sáhodlouhým jednáním do budoucna zabránili, pracují už členové vládní koalice na návrhu změn. Omezit chtějí mimo jiné právě čas, který mohou poslanci u řečnického pultu strávit.

