Vláda Petra Fialy svou snahou urychleně změnit výpočet pro valorizaci penzí popouzí opozici, která mluví o „krádeži za bílého dne“ a „obírání chudých na úkor bohatých“. Podle členky bankovní rady České národní banky Evy Zamrazilové ale Fialův kabinet jednat musí - a vzorec pro výpočet upravit. Zamrazilová to řekla v nedělních Otázkách Václava Moravce v České televizi

„Neříkám, že si důchodce vyšší důchody nezaslouží, ve veřejných financích ale na to nejsou peníze," uvedla Zamrazilová. Připomněla, že poměr průměrné penze k průměrné mzdě stoupl ze 40 na 50 procent. Důchodci nebyli zasaženi inflační vlnou, protože dostali plné kompenzace, dodala.

Zda je správné změnu prosazovat v urychleném režimu takzvané legislativní nouze - jak se o to vláda snaží - nicméně Zamrazilová komentovat nechtěla. Opoziční hnutí ANO a SPD chtějí přijetí zákona se sníženým mimořádným červnovým přidáním blokovat. Podle nich je zmíněné projednávání ve stavu legislativní nouze protiústavní. Šéfka poslanců ANO Alena Schillerová v sobotu zveřejnila video, v němž se nechala natočit, jak hodlá obstruovat přenocováním ve sněmovně.

Její kolega z hnutí, poslanec Robert Králíček, pak v nedělním pořadu Partie na CNN Prima News řekl, že pokud vláda změnu prosadí, podá hnutí ústavní žalobu.

Kritické je k postupu vlády také další opoziční hnutí, SPD. Jeho poslankyně Karla Maříková v neděli na CNN Prima News ANO vyzvala ke společnému postupu při podávání ústavní žaloby. Králíček to ale odmítl s tím, že hnutí ANO má k podání žaloby dostatek hlasů i bez SPD.

„Podle našeho názoru je tento zákon protiústavní. My určitě podáme ústavní žalobu, máme na to vlastní sílu, takže nepotřebujeme spolupráci další opoziční strany. Určitě podáme žalobu k Ústavnímu soudu,“ řekl Králíček. Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) a poslanec Marek Výborný (KDU-ČSL) v neděli v Partii naopak trvali na tom, že návrh novely ústavu neporušuje a úprava důchodového systému je nezbytná.

Poslanci se ke schválení důchodové novely sejdou v úterý dopoledne. Opozice chce ve Sněmovně prosazení změn bránit obstrukcemi. Králíček teď sdělil, že trvat budou minimálně do pátku (3. března). Koalice má většinu v dolní komoře i v Senátu. Poté dostane normu k podpisu prezident. Zástupci ANO avizovali, že podle nich by měla vláda novelu stáhnout a měla by začít s opozicí vyjednávat o změnách valorizace, které by platily od ledna. Mezi návrhy je například návrat k dřívějšímu pomalejšímu navyšování důchodů.

Podle některých právníků je z hlediska zákonných podmínek projednání důchodové novely ve Sněmovně ve stavu legislativní nouze zřejmě hraniční, ne však úplně mimo. Naopak podle právníka Marka Antoše hrozí to, že novela v takovém případě u Ústavního soudu narazí.

Kabinet žádost o vyhlášení stavu legislativní nouze zdůvodnil hrozbou značných hospodářských škod. Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka z KDU-ČSL míní, že snaha kabinetu projednat návrh se zkrácenými termíny by byla vážným argumentem při případném sporu u Ústavního soudu. "Snaha projednat to standardní cestou se zkrácenými lhůtami tady jednoznačně byla,“ konstatoval.

Penze se mají kvůli inflaci mimořádně valorizovat od června. Podle podkladů k návrhu by se podle nynějších pravidel zásluhový procentní díl důchodu zvedl o 11,5 procenta, průměrný starobní důchod by rostl o 1770 korun. Vláda navrhuje jednorázově přidání omezit a navýšit zásluhový díl o 2,3 procenta a k tomu o 400 korun, průměrný starobní důchod by se navýšil o 760 korun. Zadlužení by se zbrzdilo o 19 miliard korun. Místo 34,4 miliardy na dluh navíc by se vyplatilo 15,4 miliardy Kč.

Norma s omezením mimořádné červnové valorizace by po případném schválení měla patřit mezi první zákony, o nichž rozhodne prezident Petr Pavel. Zákon začne platit s podpisem, ale i bez podpisu hlavy státu. Pavel může normu také vetovat a vrátit poslancům, přijmout by se pak nestihla.

