Zastupitelé Prahy volí novou radu, která by měla ukončit pětiměsíční pat v hlavním městě. Podle koaliční dohody, podepsané ve středu, se stal primátorem Bohuslav Svoboda (Spolu za ODS). Domluvenou koalici tvoří Spolu s Piráty a STAN.

Svoboda si po volbě pochvaloval, že pražská koalice bude kopírovat tu vládní. „Ve spolupráci s vládou budeme mnohem lépe plnit to, co v Praze potřebujeme,“ uvedl. Poté se zhruba hodinu představovali jednotliví radní, jejichž volba bude následovat. Před ní ještě ale mají prostor občané a zastupitelé na dotazy budoucím radním.

Kvůli dlouhým hádkám stran budoucí koalice dosud vládla přesluhující koalice Prahy sobě, Pirátů a Spojených sil pro Prahu v čele s primátorem Zdeňkem Hřibem, ale ta byla částečně bezzubá. Všechna hlavní rozhodnutí si musela nechat schválit výbory, v nichž má převahu Spolu a ANO.

Samotné volbě nového primátora předcházela dlouhá debata, nejdříve o programu jednání. V ní například dosluhující náměstek primátora pro finance Pavel Vyhnánek žádal o zařazení nového tisku s názvem harmonogram výstavby Pražského okruhu, Městského okruhu a metra D. Poukázal na to, že členové nové koalice se ve svých prohlášeních zavázali všechny stavby dokončit během tohoto volebního období. „Věřím, že tu není nikdo, kdo by sliboval něco, co nesplní,“ řekl ironicky. Pro nový tisk ale zvedlo ruku jen 18 z 65 zastupitelů.

Svoboda bude kromě primátora vykonávat i dosavadní funkci poslance. Devětasedmdesátiletý lékař si přitom původně chtěl nechat i post předsedy vlivného sněmovního zdravotního výboru či přednosty gynekologické kliniky. Až po kritice ve středu oznámil, že se těchto dvou funkcí včetně členství v dozorčí radě VZP vzdá a uvidí, jak zvládne vykonávat svoji lékařskou praxi. Praha sobě, která skončila v opozici, mu k dnešku připravila otevřený kalendář po vzoru Pirátů, kde mu zanesla všechny jeho povinnosti, vyplývající z jeho funkcí. „Na Prahu mu tak zbude šest dní,“ poukázal Vyhnánek.

Koalice má celkem pohodlnou většinu 36 hlasů. Nepatří do ní Hana Kordová Marvanová (nezávislá za Spolu), která je u zbytku Spolu v nemilosti poté, co v prosinci odmítla podpořit její menšinovou vládu s podporou ANO. Naopak to, že pro Svobodu budou hlasovat, řekl již předem jménem ANO předseda jeho zastupitelského klubu Patrik Nacher. „Chováme se transparentně a konzistentně, od počátku říkáme, že lídr vítězného uskupení má právo na primátora,“ uvedl. Svůj slib splnili, Svoboda dostal nakonec 50 z 65 možných hlasů.