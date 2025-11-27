Pražští hasiči zasahují u masivního úniku plynu v Jaromírově ulici v Nuslích. Evakuují okolní budovy, silniční provoz včetně tramvajových linek je zastaven. Na místě jsou všechny složky integrovaného záchranného systému. Hasiči o tom informovali na síti X. Mluvčí Pražské plynárenské Distribuce Jan Srb ČTK řekl, že blíže neurčená firma narušila potrubí při stavebních pracích. Podle policie omezení potrvá pravděpodobně několik hodin.
„V Jaromírově ulici, v Nuslích, došlo k masivnímu úniku plynu. Jednotky na místě evakuují sousední budovy. Provoz včetně MHD je zastaven. Na místě spolupracujeme s policií a záchranáři,“ uvedli hasiči.
„Někdo nám poškodil plynovod při stavebních činnostech,“ řekl ČTK mluvčí Pražské plynárenské Distribuce. Podle něj firma požádala o součinnost hasiče, kteří určují postup prací, mimo jiné rozhodují o dopravních omezeních nebo evakuaci. Teprve poté může Pražská plynárenská Distribuce přistoupit k opravě plynovodu, dodal Srb. Rozsah omezení odstávek plynu podle něj firma teprve vyhodnocuje.
Ulice je uzavřena pro veškerou dopravu včetně tramvajové. „Omezení potrvá pravděpodobně několik hodin,“ sdělila na síti X policie.
Pražský dopravní podnik na svém webu informoval, že z důvodu úniku plynu je přerušen provoz tramvají přes Nusle, nejezdí mezi zastávkami Albertov a Otakarova. Linky 7, 14 a 18 jsou odkloněny přes I. P. Pavlova, linka 24 jede z Albertova na Dvorce. „Náhradní dopravu nelze zavést z důvodu policejní uzávěry,“ uvedl DPP.
