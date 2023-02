Karlovarský kraj sice trápí systémové problémy, má ale řadu příležitostí k rozvoji a velký potenciál k dalšímu růstu. Při středeční návštěvě regionu to novinářům řekl zvolený prezident Petr Pavel. Za důležité považuje nejen lépe využívat a koordinovat podpůrné dotační programy, ale také zlepšit kvalitu života v kraji, tedy například dopravní dostupnost, služby, bydlení, školství i kulturní možnosti.

Nastupující prezident chce poznat hlouběji problémy v regionech, které trápí důsledky těžby uhlí, nižší vzdělanostní úroveň nebo mzdy. Jako první proto zavítal do Karlovarského kraje, příští týden se chystá do sousedního Ústeckého kraje a po březnové inauguraci chce navštívit také Moravskoslezský kraj. Tyto tři kraje byly jediné, kde v lednových volbách hlavy státu vyhrál Pavlův protikandidát Andrej Babiš (ANO).

V Karlovarském kraji vidí budoucí prezident problém v tom, že chybí dostatečná kvalita života – mladí a kvalifikovaní lidé kvůli tomu odcházejí žít jinam nebo pracují v Německu. Kraj je přitom podle Pavla v řadě ohledů atraktivní a nabízí spoustu možností k rozvoji. Za důležité považuje, aby ministerstva a další resorty lépe koordinovaly svou činnost při realizaci unijních i národních transformačních programů s přihlédnutím ke specifickým potřebám jednotlivých oblastí. „Je v celospolečenském zájmu některé regiony zvýhodnit více,“ dodal Pavel.

Pavel začal dvoudenní návštěvu kraje v Aši, odkud se přesunul do Chebu, kde navštívil mateřské centrum Klubíčko a jednal s podnikateli. Navštívil i společnost BWI, která u Chebu vyrábí tlumiče a brzdy do automobilů. Firma, která má čínské vlastníky, nabízí přes 200 pracovních míst a podle Pavla má zásluhu na rozvoji regionu. Zdůraznil, že na čínských investicích či obchodování s touto asijskou velmocí není samo o sobě nic špatného. Vadí mu spíše společnosti jako Huawei, které jsou napojené na čínský komunistický režim a mohou představovat bezpečnostní riziko.

Na Pavla čekali v Chebu příznivci i odpůrci, například Zuzana Bošková. „Je přesný, to je dobře. Vkládáme do něj velké naděje. Obzvlášť tohle město by potřebovalo vyčistit vzduch. Bývalo to město, kde byla troje kasárna. Ale já jsem optimistka, věřím tomu, že se to tady pohne a bude se nám dobře žít. A pan prezident nám v tom pomůže,“ řekla Bošková.

Na chodníku před Klubíčkem čekal na Pavla i starší muž se psem. „Hanba vám!“ pokřikoval na novináře. Když ho policisté odvedli dál, z druhé strany ulice pískal na píšťalku. V Chebu také dostalo jedno z doprovodných aut vajíčkem. Pavel v něm ale nejel. „Ale pokud se tady hází vajíčky, která stojí asi sedm korun, tak to asi v tom regionu není zas tak špatné,“ poznamenal s úsměvem Pavel.