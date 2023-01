Vítěz prezidentské volby Petr Pavel zatím nemluvil s dosluhujícím prezidentem Milošem Zemanem. Řekl to v televizi CNN Prima News. Zeman novinářům na návštěvě Srbska řekl, že pokud Pavel o schůzku požádá, rád se s ním setká. Zatím se tak nestalo. Pavel se setkáním počítá, v rozhovoru pro televizi Nova ale řekl, že by měl podle Zemanova programu s vhodným termínem přijít Hrad. V České televizi Pavel uvedl, že pravděpodobně jmenuje soudci státní zástupce Petra Babku a Marka Bodláka, které Zeman odmítl jmenovat.

Zeman v sobotu blahopřál Pavlovi k vítězství v demokratických volbách a popřál mu, aby byl dobrým prezidentem České republiky. Zdravici zveřejnil na twitteru mluvčí Hradu Jiří Ovčáček. Před volbou Zeman podpořil Pavlova protikandidáta, bývalého premiéra a šéfa hnutí ANO Andreje Babiše. Zeman v neděli odletěl na návštěvu Srbska, odkud se vrátí v pondělí večer.

Pavel nesouhlasí s tím, aby prezident Zeman ještě před svým odchodem z funkce jmenoval nového předsedu Ústavního soudu, což dosluhující hlava státu nevyloučila. "Do hlavy Miloše Zemana nevidím, ale pokud se v nadcházejících dnech sejdeme, tak ho požádám o to, aby toto rozhodnutí, pokud už ho učinil, zvážil, protože bychom se tím potom mohli vyhnout zbytečnému projednávání přes soudy," uvedl Pavel.

Dodal, že byl připraven, pokud by Zeman skutečně předsedu Ústavního soudu jmenoval, podat podnět k prošetření, aby soud dal jasné doporučení, jak s takovou situací pracovat.

Zeman dnes novinářům v Bělehradě zopakoval, že mu tři "vedoucí představitelé české justice" řekli, že předsedu Ústavního soudu jmenovat může. Dodal, že právní překážku takového kroku nenalezla ani právní expertiza. "Přesto jsem si vyžádal, kvůli principu předběžné opatrnosti, další expertizu, kterou dostanu v nejbližších dnech. A teprve na základě toho se rozhodnu," doplnil.

Pavel v nedělním pořadu Otázky Václava Moravce v České televizi řekl, že pravděpodobně jmenuje soudci státní zástupce Petra Babku a Marka Bodláka, které odmítl jmenovat Zeman. Předpokládá, že každý, kdo je nominován na soudce nebo profesora, předem projde několika síty hodnocení odborných kritérií a lidských vlastností. Domnívá se, že nejmenování těchto žalobců soudci bylo spíše politicky motivované.

Jmenování Babky a Bodláka navrhl Zemanovi se souhlasem vlády ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS). "Návrh trvá. Pokud se Petr Pavel rozhodne je jmenovat, nic tomu nebrání," uvedl dnes Blažek na twitteru.

Bodlák působí na pražském vrchním státním zastupitelství, kde řídí odbor závažné hospodářské a finanční kriminality. Pražský hrad již dříve uvedl, že odmítnutí ho jmenovat souvisí s případem bývalé ministryně obrany Vlasty Parkanové (KDU-ČSL, později TOP 09). Kauzu CASA ale nedozoroval Bodlák, nýbrž jeho kolega Jan Kořán. Bodlák nedávno zamítl prezidentův podnět na prověření možné sabotáže při loňské Zemanově hospitalizaci. Jeho domovské státní zastupitelství také řeší případy, které se týkají trestné činnosti v Lesní správě Lány. Babka pracuje na Krajském státním zastupitelství v Hradci Králové. Zeman mu vytýká kritiku Nejvyššího soudu v případu vývozu torz bývalých vojenských raket.

Kromě Babky a Bodláka Zeman také například opakovaně odmítá jmenovat ředitele Bezpečnostní informační služby (BIS) Michala Koudelku do generálské hodnosti. Loni odmítl jmenovat do funkce viceprezidentky Nejvyššího kontrolního úřadu někdejší pracovnici úřadu Simeonu Zikmundovou. Zeman také dlouho odmítal jmenovat profesorem literárního historika Martina C. Putnu, Následkem sporu a neúspěšné snahy o změnu zákona je současná praxe, kdy profesorům od roku 2015 dekrety nepředává hlava státu, ale šéf resortu školství. V květnu 2015 pak Zeman odmítl jmenovat trojici profesorů, včetně tehdejšího šéfa Národní galerie Jiřího Fajta.

Pavel také bude chtít hovořit s guvernérem České národní banky (ČNB) Alešem Michlem kvůli spekulacím médií, že by se do aparátu ČNB mohl přesunout současný šéf hradního protokolu Vladimír Kruliš. Podle Pavla to vyvolává dojem, že by pozice v bance mohla být trafikou pro Kruliše. Chce proto připomenout Michlovi, že úkolem guvernéra je nejen dbát o cenovou stabilitu, ale i o důvěryhodnost ČNB jako instituce.

Se svým soupeřem ve volbě Babišem byl zatím Pavel v kontaktu pouze přes SMS zprávy. Odpověděl mu na blahopřání. Doufá, že spolu nastaví nekonfrontační komunikaci. "V dalším období bychom měli dát jasně najevo, že jsme schopni spolu normálně komunikovat, i když budeme mít rozdílné názory, a budeme se snažit hledat kompromis, který bude dobrý pro tuto zemi," míní Pavel.