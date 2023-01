Pokud by se tento týden konalo rozhodující druhé kolo volby prezidenta, ovládl by ho bývalý vysoký představitel armády Petr Pavel. Určitě by ho volilo 46 procent lidí a spíše sedm procent. Pro jeho protikandidáta Andreje Babiše (ANO) by určitě hlasovalo 29 procent a spíše devět procent voličů. Koho budou volit, zatím neví devět procent respondentů. Vyplývá to z průzkumu agentur Data Collect a Kantar CZ pro Českou televizi.

Druhého kola prezidentských voleb by se chtělo podle průzkumu určitě zúčastnit 71 procent lidí a spíše 13 procent. K volebním urnám naopak určitě nechce přijít devět procent voličů a spíše šest procent. Jedno procento dotázaných není rozhodnuto. Účast v prvním kole voleb, které se konalo 13. a 14. ledna, byla 68,2 procenta. Byla dosud nejvyšší ve volbách prezidenta.

Průzkum také nastínil, že se preference lidí, kteří pro oba finalisty hlasovali už v prvním kole prezidentské volby, příliš nezměnily. Z voličů Danuše Nerudové a Pavla Fischera pak plánuje víc než 80 procent oslovených dát hlas Pavlovi. Naopak voliči Jaroslava Bašty (SPD) zase chtějí ze 70 procent upřednostnit Babiše. V případě voličů senátora Marka Hilšera by 71 procent hlasovalo pro Pavla a 20 procent pro Babiše. Z těch, kdo nebyli hlasovat v prvním kole, plánuje v tom druhém vybrat Pavla 44 procent dotázaných, Babiše 41 procent.

Pavla výrazně upřednostňují voliči vládních stran, tedy koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) a uskupení Pirátů se STAN. Hlasovalo by pro něj ale také 13 procent oslovených voličů hnutí ANO a 20 procent voličů hnutí SPD, ukázal průzkum. Babiše plánuje vybrat 80 procent dotázaných voličů ANO a 69 procent voličů SPD. Z tábora voličů vládních stran by podle průzkumu Babiš mohl získat pouze jednotky procent.

Průzkumu se mezi 16. a 19. lednem zúčastnilo 1562 respondentů.

Průzkum STEM připisuje Pavlovi až 57 procent hlasů

V neděli výsledky volebního modelu od agentury STEM zveřejnila také televize CNN Prima News. Petr Pavel by podle nich ve druhém kole prezidentské volby porazil předsedu ANO a bývalého premiéra Andreje Babiše se ziskem 57,6 procenta hlasů. Účast při volbách by podle modelu STEM činila 68 procent voličů. Průzkumu se zúčastnilo 2044 lidí.

Stabilních voličů je ale podle průzkumu jen 55 procent. Celkem 29 procent voličů je nerozhodnutých a 16 procent z dotázaných tvoří nevoliči. Větší část voličů – 44,9 procenta – však podle STEM výrazně či mírně upřednostňuje Pavla. Babiše naopak preferuje 34,1 procenta. Pokud by se zanedbala účast nerozhodnutých voličů, tak by zisk hlasů pro Pavla činil 57 procent a pro Babiše 43 procent.

„Většina voličů svoji volbu zopakuje, jen malá část přejde k protikandidátovi. Někteří zůstanou doma, jiní naopak k druhému kolu přijdou, i když u prvního kola nebyli,“ uvádí STEM. Podle průzkumu si 32 procent voličů vybralo svého kandidáta v prezidentských volbách už v době, kdy oznámil účast ve volbách. Asi čtvrtina lidí si vybrala favorita v posledním měsíci, další čtvrtina v posledním týdnu a 12 procent až v den voleb.

V průzkumech STEM z poslední doby Pavel soustavně vedl, a navíc postupně posiloval. V pondělí, kdy je naposledy možné zveřejnit průzkumy veřejného mínění před druhým kolem prezidentských voleb, má svůj průzkum publikovat ještě agentura Ipsos.

Pavel, Babiš a Zeman se setkali na bohoslužbě za vlast

V katedrále svatého Víta na Pražském hradě začala dnes v 10:00 bohoslužba za vlast. Přišel na ni končící prezident Miloš Zeman i oba jeho potenciální nástupci s manželkami. Mezi účastníky je také neúspěšný kandidát na prezidenta a senátor Pavel Fischer. Bohoslužba za vlast, kterou slouží pražský arcibiskup Jan Graubner, se koná necelý týden před druhým kolem prezidentských voleb.

Graubner v promluvě k účastníkům bohoslužby připomněl, že jsme uprostřed voleb hlavy státu a že zuří válka na Ukrajině. „Do této situace přichází i k nám Ježíš se svou výzvou – začněte myslet jinak,“ řekl. Boží království je podle Ježíše v lidech, dodal. „Když v sobě necháte vládnout pravdu, spravedlnost a lásku, když budete vytvářet pokoj, a ne napětí, když budete vyzařovat lásku, a ne zlobu,“ uvedl.

Lidé by neměli podle Graubnera spoléhat na chytrost či „sílu a peníze mocných“. A i když se někomu může zdát, že ve světě roste strach a beznaděj, boží království je blízko. „I přes ztrátu blahobytu, a dokonce konkrétní zkušenosti s chudobou, otevřete oči a také srdce. Nebojte se,“ řekl Graubner. S odkazem na svatého Pavla doplnil, že by lidé měli být zajedno a neměli by mít mezi sebou roztržky.

Účastníci bohoslužby si mohou v transeptu katedrály prohlédnout korunovační klenoty, u oltáře je vystavena lebka svatého Václava. Bohoslužbu zakončí modlitba za vlast, zpěv státní hymny a svatováclavského chorálu.

Návštěvníci bohoslužby tak uvidí i výstavu klenotů. Ta měla původně skončit v sobotu, Hrad ale před několika dny oznámil, že ji prodlouží. Pokračovat bude pro veřejnost od dnešních 14:30, dnes se na poklady českých panovníků mohou lidé přijít podívat až do 21:00, v pondělí a úterý pak vždy od 08:00 do 18:00.