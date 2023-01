Prezidentský kandidát a předseda hnutí ANO Andrej Babiš tvrdí, že dnes obdržel obálku adresovanou jeho ženě Monice, v níž byl ostrý náboj a anonymní vzkaz plný urážek. Babiš kontaktoval policii, která věc vyšetřuje. Považuje to za zastrašování prezidentského kandidáta a jeho rodiny, které nepatří do svobodné společnosti. Oznámil to po poledni na tiskové konferenci v Praze. Řekl, že na otázky novinářů nebude odpovídat. Vyjádření policie ČTK zjišťuje. Předsedy pětikoalice a svého protikandidáta v prezidentských volbách Petra Pavla vyzval k apelu na své voliče, aby zachovávali slušnost.

„Dnes ráno mi ochranka předala obálku adresovanou mé ženě Monice, v níž byl ostrý náboj a anonymní vzkaz plný urážek. Jde o zastrašování prezidentského kandidáta a jeho rodiny, které nepatří do svobodné společnosti,“ uvedl Babiš s tím, že se podle něj jedná o jasnou výhružku. Policii poděkoval za rychlé zahájení vyšetřování.

„Je hrozné, co se v naší zemi v posledních měsících děje. Jak se atmosféra na sociálních sítích i na ulicích vyostřuje a radikalizuje,” prohlásil dále s odkazem na páteční výjezd do Jablonce, kde ho poprvé manželka Monika doprovázela. „Na vlastní kůži si v Jablonci zažila, jak nás dav urážel a málem umačkal,“ poznamenal Babiš.

Není normální, že odpůrci narušují a rozbíjejí mítinky, uvedl. „Není normální, že se nás občané bojí podpořit, protože pak čelí sprostým nadávkám a vyhrožováním. Moji podporovatelé a voliči nic takového nedělají,“ řekl.

Vyzval předsedy stran vládní pětikoalice a svého soupeře v druhém kole Petra Pavla, kterého opakovaně označuje za provládního kandidáta, ať vyzvou své příznivce, aby nenapadali voliče stran s jiným názorem. Svůj možný podíl na vyostřování atmosféry ve společnosti Babiš nijak nezohlednil. Vůči svému protikandidátovi přitom vede výrazně negativní kampaň, jejíž součástí jsou i billboardy naznačující, že Pavel jako bývalý voják zatáhne Česko do války na Ukrajině.

K Babišovu projevu se na Twitteru již vyjádřil ministr vnitra a místopředseda vlády Vít Rakušan (STAN).

Odsuzuji jakoukoliv agresi. A jako ministr vnitra garantuji, že policie se výhrůžkou manželce pana Babiše bude zabývat stejně vážně jako výhrůžkou komukoliv jinému v naší zemi. Vyhrožovat rodině je nepřijatelný hnus. Tahle šílená agrese musí skončit

Babiš pro to může hodně udělat — Vít Rakušan (@Vit_Rakusan) January 21, 2023

S vyhrožováním sobě a své rodině se Babiš potýkal již v minulosti. V únoru 2021 ještě jako premiér řekl v pořadu Partie Terezie Tománkové v CNN Prima News, že ho policie v lednu informovala o existenci člověka, který chce zastřelit jeho i jeho rodinu. Policie potom střežila premiérův dům a zadržela podezřelého.

Připravujeme podrobnosti.