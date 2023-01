Prezidentský kandidát Petr Pavel při zahájení návštěvy Ostravy ocenil podporu ostravského primátora Tomáše Macury i hejtmana Ivo Vondráka, obou z hnutí ANO. Oba už před prvním kolem prezidentské volby uvedli, že nepodpoří svého předsedu a někdejšího premiéra Andreje Babiše. Před druhým kolem zopakovali, že svůj postoj měnit nebudou, chtějí volit bývalého vysokého představitele české armády a NATO. Pavel řekl, že svým rozhodnutím projevili osobní odvahu.

Předsedkyně poslaneckého klubu ANO Alena Schillerová naopak Vondrákův postup již dříve označila za nekolegiální. „Já osobně s tím nesouhlasím. Ale dobře, jestli chcete, tak já to klidně řeknu, je to podraz,“ řekla Seznam Zprávám.

„Nežádal jsem je o podporu, to bych si rozhodně nedovolil. Myslím si, že každý má právo se rozhodnout sám, ale musím říct, že si toho velice vážím, protože to určitě nebylo jednoduché rozhodnutí a to, čemu čelí, svědčí o tom, že museli projevit osobní odvahu. Když to bude možné, tak se s nimi rád potkám a poděkuji jim za to, ale rozhodně jsem je o to dopředu nežádal,“ uvedl Pavel.

Na nádraží v Ostravě-Svinově Pavla podle policie vítaly desítky příznivců, jeho příjezd provázel i velký zájem médií. Než se z vlaku dostal k připravenému automobilu, trvalo to téměř půl hodiny. V krajském městě, kde ho v prvním kole prezidentské volby s výraznou převahou Babiš porazil, Pavla na nádraží přišli podpořit lidé různého věku. Od dětí a studentů, kteří se dožadovali podpisů a fotografií, až po starší lidi. Neplánovanou autogramiádu odstartovala prosba devatenáctileté Markéty Holaňové. „Je hodně ustálený, má své dobré názory a myslím si, že pro naši republiku to myslí hodně dobře,“ uvedla mladá žena.

Příznivci ho přivítali koláčem frgálem a od podporovatelů dostal i několik dalších dárků, včetně vojenské známky s nápisem Ostrava. Z regionálních politiků ho na nádraží vítal primátor Frýdku-Místku Petr Korč (Naše Město F-M). „Vnímám, že jestli někde v republice potřebuje kandidát na prezidenta pan Pavel podpořit, tak je to právě u nás na severní Moravě. Celý život jsem dělal věci, které jsem vnímal jako správné, a přišlo mi, že každý z nás by měl udělat maximum k tomu, aby volba prezidenta dopadla tak, jak je vnitřně přesvědčen, že by měla,“ řekl Korč.

Přijetí ve městě, kde dlouhodobě vítězí hnutí ANO, Pavla překvapilo. „Tohle jsem opravdu nečekal, musím říct, že mě to neustále přivádí do rozpaků, ale je to krásné. Já si nedělám iluze, že bych mohl přesvědčit nějak mnoho lidí, kteří už jsou dávno rozhodnutí pro Andreje Babiše, ale určitě bych rád rozptýlil alespoň některé obavy, které jsou šířeny, bohužel dost neférově,“ řekl Pavel. Ve čtvrtek odpoledne se se svými příznivci setká na Masarykově náměstí, večer pak má v plánu setkání s mladými voliči.