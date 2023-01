Ostravský primátor a tradiční stranický rebel Tomáš Macura Hospodářským novinám přiznal, že v prezidentské volbě nedá hlas šéfovi svého hnutí ANO Andreji Babišovi. To samé prozradil v rozhovoru pro Seznam Zprávy i moravskoslezský hejtman a místopředseda ANO Ivo Vondrák. Ani pro jednoho prý Babiš není na funkci prezidenta vhodným kandidátem. Vondrák bude místo stranického šéfa volit generála Petra Pavla. Toho zvažuje i Macura.

„Pana Andreje Babiše volit nebudu. K osvobozujícímu rozsudku v kauze Čapí hnízdo mu gratuluji, nic to ale nemění na mém postoji, že jako osoba nenaplňuje mé představy a ideály, které si spojuji s funkcí prezidenta republiky. Považuji přitom prezidentskou volbu za ryze osobní záležitost, na kterou se nevztahuje žádná ‚stranická disciplína‘,“ sdělil HN Macura.

Dodal, že zvažuje volbu Petra Pavla. „Nejsem ještě definitivně rozhodnut, ale nejpravděpodobněji to bude on,“ dodal muž, který byl také místopředsedou ANO a do loňského roku členem předsednictva hnutí. Na konferencích však hnutí opakovaně kritizoval za ideovou nevyhraněnost a ztrátu přízně městských voličů ze střední třídy. Primátorem byl zvolen již potřetí, úřaduje nepřetržitě od roku 2014.

V podobném duchu se už dříve vyjádřil právě Vondrák. „Andreje Babiše volit v prezidentských volbách nebudu. Doba chce někoho, kdo bude příkopy zahlazovat. Ty jsou nyní velmi hluboké. Neříkám, že někdo další z kandidátů toho bude schopen, ale myslím, že to není funkce pro Andreje Babiše,“ sdělil.

Podle Vondráka bude prezidentská funkce vyžadovat výrazně větší noblesu a toleranci k tomu, co říkají ostatní. „Minule jsem také hlas nedal panu Miloši Zemanovi, ale panu Jiřímu Drahošovi, byť ne s velkou euforií. Letos pro mě bude asi nejschůdnější člověk, který byl oceněn i ze strany Moravskoslezského kraje za to, co udělal pro obranu České republiky,“ odůvodnil své rozhodnutí. Pavel patří spolu s bývalou rektorkou Mendelovy univerzity Danuší Nerudovou a právě Babišem mezi favority prvního kola. Jejich preference jsou poměrně vyrovnané.

„Pavel mi připadá jako člověk, který se dokáže přesně vyjadřovat, i když má temnou část minulosti. Ale já nemůžu také říct, že jsem naprosto čistý člověk. Kdo nežil v té době, neví, jaké to bylo. Vnímám to zatím takto,“ doplnil Vondrák, který je hejtmanem už druhé volební období.